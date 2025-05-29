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Путин назвал многодетные семьи настоящими людьми с душой и сердцем
Путин назвал многодетные семьи настоящими людьми с душой и сердцем - РИА Новости, 29.05.2025
Путин назвал многодетные семьи настоящими людьми с душой и сердцем
Многодетные семьи - это настоящие люди с душой и сердцем, а иметь таких друзей - надежно, почетно и приятно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:40:00+03:00
2025-05-29T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные семьи - это настоящие люди с душой и сердцем, а иметь таких друзей - надежно, почетно и приятно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Вячеслав Беляев, отец 11 детей из Пензы, рассказал президенту, что после рождественских праздников он с семьей приехал в один из детских домов с заранее приготовленной программой "Кто хочет иметь друзей - тот сам должен быть дружелюбным". В ходе поездки они показывали детям портреты разных известных и богатых людей и спрашивали: "Кто хочет иметь такого друга?" Беляев подчеркнул, что когда они показали портрет Путина и задали этот вопрос, то все дети из детдома хором закричали: "Мы все!" "Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги и в правительстве, и в администрации, да и в регионах, уверяю вас, говорю совершенно искренне, хотели бы иметь побольше таких друзей как вы. Искренне говорю вам абсолютно, потому что вы настоящие, вы - настоящие люди с душой, с сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей как вы - это надежно, почетно и приятно, просто приятно. С такими людьми общаться приятно", - сказал Путин.
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общество, россия, пенза, владимир путин
Общество, Россия, Пенза, Владимир Путин
Путин назвал многодетные семьи настоящими людьми с душой и сердцем
Путин: иметь таких друзей, как многодетные семьи, надежно и почетно
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные семьи - это настоящие люди с душой и сердцем, а иметь таких друзей - надежно, почетно и приятно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России
. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня".
Вячеслав Беляев, отец 11 детей из Пензы
, рассказал президенту, что после рождественских праздников он с семьей приехал в один из детских домов с заранее приготовленной программой "Кто хочет иметь друзей - тот сам должен быть дружелюбным". В ходе поездки они показывали детям портреты разных известных и богатых людей и спрашивали: "Кто хочет иметь такого друга?" Беляев подчеркнул, что когда они показали портрет Путина
и задали этот вопрос, то все дети из детдома хором закричали: "Мы все!"
"Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги и в правительстве, и в администрации, да и в регионах, уверяю вас, говорю совершенно искренне, хотели бы иметь побольше таких друзей как вы. Искренне говорю вам абсолютно, потому что вы настоящие, вы - настоящие люди с душой, с сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей как вы - это надежно, почетно и приятно, просто приятно. С такими людьми общаться приятно", - сказал Путин.