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Свыше 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Подмосковье
Свыше 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025
Свыше 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Подмосковье
Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели 130,7 тысячи исследований проб плодоовощной продукции и ягод за... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:13:00+03:00
2025-05-29T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели 130,7 тысячи исследований проб плодоовощной продукции и ягод за четыре месяца этого года, сообщает пресс-служба ведомства. Ветеринарно-санитарная экспертиза включает оценку по нескольким параметрам. Специалисты проверяют внешний вид плодов: свежесть, целостность, цвет, зрелость, запах и вкус. Также проводят люминесцентный анализ – этот метод позволяет определить степень свежести, выявить возможные заболевания и подмороженные плоды. Также измеряется уровень содержания нитратов и других элементов. По результатам исследований за четыре месяца из 26,5 тысячи тонн плодовоовощной продукции к реализации не было допущено 397 килограммов овощей и 1 килограмм фруктов из-за несоответствия органолептических (внешних) показателей. В ведомстве добавили, что в теплый сезон также активизируются нелегальные предприниматели, незаконно устанавливая ларьки и киоски. В регионе ведется плановая работа по демонтажу таких объектов – в план на этот год попали не менее 2,5 тысячи нестационарных торговых объектов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Подмосковье
Более 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Московской области
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели 130,7 тысячи исследований проб плодоовощной продукции и ягод за четыре месяца этого года, сообщает пресс-служба ведомства.
Ветеринарно-санитарная экспертиза включает оценку по нескольким параметрам. Специалисты проверяют внешний вид плодов: свежесть, целостность, цвет, зрелость, запах и вкус. Также проводят люминесцентный анализ – этот метод позволяет определить степень свежести, выявить возможные заболевания и подмороженные плоды. Также измеряется уровень содержания нитратов и других элементов.
По результатам исследований за четыре месяца из 26,5 тысячи тонн плодовоовощной продукции к реализации не было допущено 397 килограммов овощей и 1 килограмм фруктов из-за несоответствия органолептических (внешних) показателей.
В ведомстве добавили, что в теплый сезон также активизируются нелегальные предприниматели, незаконно устанавливая ларьки и киоски. В регионе ведется плановая работа по демонтажу таких объектов – в план на этот год попали не менее 2,5 тысячи нестационарных торговых объектов.