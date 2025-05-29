https://ria.ru/20250529/produktsiya-2019756194.html

Свыше 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Подмосковье

Свыше 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025

Свыше 130 тысяч исследований на качество продукции провели в Подмосковье

Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели 130,7 тысячи исследований проб плодоовощной продукции и ягод за... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:13:00+03:00

2025-05-29T13:13:00+03:00

2025-05-29T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели 130,7 тысячи исследований проб плодоовощной продукции и ягод за четыре месяца этого года, сообщает пресс-служба ведомства. Ветеринарно-санитарная экспертиза включает оценку по нескольким параметрам. Специалисты проверяют внешний вид плодов: свежесть, целостность, цвет, зрелость, запах и вкус. Также проводят люминесцентный анализ – этот метод позволяет определить степень свежести, выявить возможные заболевания и подмороженные плоды. Также измеряется уровень содержания нитратов и других элементов. По результатам исследований за четыре месяца из 26,5 тысячи тонн плодовоовощной продукции к реализации не было допущено 397 килограммов овощей и 1 килограмм фруктов из-за несоответствия органолептических (внешних) показателей. В ведомстве добавили, что в теплый сезон также активизируются нелегальные предприниматели, незаконно устанавливая ларьки и киоски. В регионе ведется плановая работа по демонтажу таких объектов – в план на этот год попали не менее 2,5 тысячи нестационарных торговых объектов.

https://ria.ru/20250528/vorobev-2019643813.html

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