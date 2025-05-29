https://ria.ru/20250529/prigovor-2019770636.html
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор - РИА Новости, 29.05.2025
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор
Суд приговорил экс-участника запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* к 5,5 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:16:00+03:00
2025-05-29T14:16:00+03:00
2025-05-29T14:16:00+03:00
луганская народная республика
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следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Суд приговорил экс-участника запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* к 5,5 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. В прокуратуре ЛНР уточнили, что речь идет о 46-летнем гражданине Украины Александре Вербе. "Доказательства, собранные следователем следственного управления СК Российской Федерации по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора бойцу батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации", - сказала агентству Марковская. По данным следствия, вступив в ряды "Правого сектора"*, с октября 2022 года задержанный участвовал в боевых действиях против ВС России на территории ДНР, а затем в ЛНР. "Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу. Первым отделом по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима", - добавила Марковская.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250426/voennye-2013543965.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019232962.html
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луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор, Россия, Происшествия
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор
Суд приговорил к 5,5 года колонии бывшего участника "Правого сектора"