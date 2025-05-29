Рейтинг@Mail.ru
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/prigovor-2019770636.html
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор - РИА Новости, 29.05.2025
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор
Суд приговорил экс-участника запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* к 5,5 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:16:00+03:00
2025-05-29T14:16:00+03:00
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Суд приговорил экс-участника запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* к 5,5 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. В прокуратуре ЛНР уточнили, что речь идет о 46-летнем гражданине Украины Александре Вербе. "Доказательства, собранные следователем следственного управления СК Российской Федерации по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора бойцу батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации", - сказала агентству Марковская. По данным следствия, вступив в ряды "Правого сектора"*, с октября 2022 года задержанный участвовал в боевых действиях против ВС России на территории ДНР, а затем в ЛНР. "Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу. Первым отделом по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима", - добавила Марковская.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250426/voennye-2013543965.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019232962.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор, Россия, Происшествия
Бывшему участнику "Правого сектора"* вынесли приговор

Суд приговорил к 5,5 года колонии бывшего участника "Правого сектора"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Суд приговорил экс-участника запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* к 5,5 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
В прокуратуре ЛНР уточнили, что речь идет о 46-летнем гражданине Украины Александре Вербе.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*
26 апреля, 07:20
"Доказательства, собранные следователем следственного управления СК Российской Федерации по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора бойцу батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации", - сказала агентству Марковская.
По данным следствия, вступив в ряды "Правого сектора"*, с октября 2022 года задержанный участвовал в боевых действиях против ВС России на территории ДНР, а затем в ЛНР.
"Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу. Первым отделом по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима", - добавила Марковская.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Сотрудник полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*
27 мая, 00:54
 
Луганская Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Правый секторРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала