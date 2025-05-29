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Премьер Словакии назвал отмену права вето концом ЕС
Премьер Словакии назвал отмену права вето концом ЕС - РИА Новости, 29.05.2025
Премьер Словакии назвал отмену права вето концом ЕС
Навязывание одного политического мнения и отмена права вето, которым обладает каждая из европейских стран, приведут к концу Европейского союза, считает... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:34:00+03:00
2025-05-29T18:34:00+03:00
2025-05-29T18:34:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Навязывание одного политического мнения и отмена права вето, которым обладает каждая из европейских стран, приведут к концу Европейского союза, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Навязывание обязательного политического мнения, отмена права вето, наказание суверенных и смелых, новый железный занавес, предпочтение войны миру - это конец общеевропейского проекта. Это отход от демократии. Это предвестник огромного военного конфликта", - сказал Фицо, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште в четверг. Он подверг критике Европейский союз за нежелание занять миротворческую позицию в конфликте на Украине. Вместо этого, по словам словацкого премьера, крупные игроки в Европейском союзе критикуют другие страны за их мнение, которое отличается от большинства. Фицо напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Словакии и Венгрии санкциями со стороны ЕС за их суверенные взгляды. Ранее Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посещающих вопреки позиции ЕС Москву на 9 Мая, заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.
https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html
https://ria.ru/20250527/fitso-2019264119.html
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в мире, словакия, венгрия, будапешт, роберт фицо, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Словакия, Венгрия, Будапешт, Роберт Фицо, Фридрих Мерц, Евросоюз
Премьер Словакии назвал отмену права вето концом ЕС
Премьер Словакии Фицо: отмена права вето приведет к концу Евросоюза