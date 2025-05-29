https://ria.ru/20250529/pozhary-2019753741.html
В России потушили 54 природных пожара за сутки
В России потушили 54 природных пожара за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
В России потушили 54 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 54 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 59 тысяч... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:06:00+03:00
2025-05-29T13:06:00+03:00
2025-05-29T13:06:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 54 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 59 тысяч гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 59 189 гектаров", - указано в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 106 лесных пожаров на площади 924 811 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 47 пожаров на площади 835 515 гектаров.
https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 54 природных пожара за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 54 природных пожара на площади 59 189 га