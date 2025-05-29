https://ria.ru/20250529/pozhary-2019705828.html

В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта

В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта - РИА Новости, 29.05.2025

В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта

Спасатели за последние сутки сняли угрозу перехода огня от природных пожаров на четыре населенных пункта в Забайкальском крае, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:35:00+03:00

2025-05-29T08:35:00+03:00

2025-05-29T08:35:00+03:00

происшествия

забайкальский край

краснокаменск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106002/34/1060023481_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_500063d36b2202e4c9fe32ef1e9aacc2.jpg

УЛАН-УДЭ, 29 мая - РИА Новости. Спасатели за последние сутки сняли угрозу перехода огня от природных пожаров на четыре населенных пункта в Забайкальском крае, сообщил региональный главк МЧС. "Только за прошедшие сутки в условиях ветра, порывы которого достигали 25-30 метров в секунду, огнеборцы сняли угрозы распространения огня на четыре населенных пункта и одно крестьянско-фермерское хозяйство", - говорится в сообщении. Так, самый крупный пожар площадью 500 гектаров произошел в окрестностях Краснокаменска и приблизился к крестьянско-фермерскому хозяйству вблизи поселка Целинный. Распространения огня не допустили 83 человека и 17 единиц техники. Пожар сухой травы также создал угрозу населенному пункту Сивяково. Его ликвидировали на площади 100 гектаров. Имелась потенциальная угроза распространения двух лесных пожаров на населенные пункты Арахлей и Тасей, а также близлежащие детские лагеря и базы отдыха. На месте был развернут оперштаб. Помимо этого, по данным краевого МЧС, пожары вновь угрожали населенным пунктам Доронинское, Букачача и Ильинка. На защите населенных пунктов стояли 104 человека и 25 единиц техники. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

забайкальский край

краснокаменск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, краснокаменск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии