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В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта - РИА Новости, 29.05.2025
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08:35 29.05.2025
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В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта
В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта - РИА Новости, 29.05.2025
В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта
Спасатели за последние сутки сняли угрозу перехода огня от природных пожаров на четыре населенных пункта в Забайкальском крае, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:35:00+03:00
2025-05-29T08:35:00+03:00
происшествия
забайкальский край
краснокаменск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 29 мая - РИА Новости. Спасатели за последние сутки сняли угрозу перехода огня от природных пожаров на четыре населенных пункта в Забайкальском крае, сообщил региональный главк МЧС. "Только за прошедшие сутки в условиях ветра, порывы которого достигали 25-30 метров в секунду, огнеборцы сняли угрозы распространения огня на четыре населенных пункта и одно крестьянско-фермерское хозяйство", - говорится в сообщении. Так, самый крупный пожар площадью 500 гектаров произошел в окрестностях Краснокаменска и приблизился к крестьянско-фермерскому хозяйству вблизи поселка Целинный. Распространения огня не допустили 83 человека и 17 единиц техники. Пожар сухой травы также создал угрозу населенному пункту Сивяково. Его ликвидировали на площади 100 гектаров. Имелась потенциальная угроза распространения двух лесных пожаров на населенные пункты Арахлей и Тасей, а также близлежащие детские лагеря и базы отдыха. На месте был развернут оперштаб. Помимо этого, по данным краевого МЧС, пожары вновь угрожали населенным пунктам Доронинское, Букачача и Ильинка. На защите населенных пунктов стояли 104 человека и 25 единиц техники. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, краснокаменск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Краснокаменск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье сняли угрозу перехода пожаров на четыре населенных пункта

В Забайкалье сняли угрозу перехода огня от лесных пожаров на 4 населенных пункта

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛесные пожары в Забайкальском крае. Архивное фото
Лесные пожары в Забайкальском крае. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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УЛАН-УДЭ, 29 мая - РИА Новости. Спасатели за последние сутки сняли угрозу перехода огня от природных пожаров на четыре населенных пункта в Забайкальском крае, сообщил региональный главк МЧС.
«
"Только за прошедшие сутки в условиях ветра, порывы которого достигали 25-30 метров в секунду, огнеборцы сняли угрозы распространения огня на четыре населенных пункта и одно крестьянско-фермерское хозяйство", - говорится в сообщении.
Так, самый крупный пожар площадью 500 гектаров произошел в окрестностях Краснокаменска и приблизился к крестьянско-фермерскому хозяйству вблизи поселка Целинный. Распространения огня не допустили 83 человека и 17 единиц техники. Пожар сухой травы также создал угрозу населенному пункту Сивяково. Его ликвидировали на площади 100 гектаров. Имелась потенциальная угроза распространения двух лесных пожаров на населенные пункты Арахлей и Тасей, а также близлежащие детские лагеря и базы отдыха. На месте был развернут оперштаб.
Помимо этого, по данным краевого МЧС, пожары вновь угрожали населенным пунктам Доронинское, Букачача и Ильинка. На защите населенных пунктов стояли 104 человека и 25 единиц техники.
На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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ПроисшествияЗабайкальский крайКраснокаменскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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