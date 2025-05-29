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В Самарской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 29.05.2025
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22:09 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019868387.html
В Самарской области при пожаре погибли двое детей
В Самарской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 29.05.2025
В Самарской области при пожаре погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в сарае в Красноярском районе Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T22:09:00+03:00
2025-05-29T22:09:00+03:00
происшествия
россия
красноярский район
самарская область
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в сарае в Красноярском районе Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что погибшие - девятилетние мальчики. "Сегодня примерно в 19.30 (18.30 мск) произошло возгорание в сарае по адресу: муниципальный район Красноярский, населенный пункт Угловой, улица Молодежная, 2А. В результате пожара погибли два ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По уголовному делу провели осмотр места происшествия, назначили первоначальные судебные экспертизы. Следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения причин пожара. Прокуратура Красноярского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
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происшествия, россия, красноярский район, самарская область
Происшествия, Россия, Красноярский район, Самарская область
В Самарской области при пожаре погибли двое детей

В Самарской области два ребенка погибли при пожаре в сарае, возбуждено дело

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в сарае в Красноярском районе Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что погибшие - девятилетние мальчики.
"Сегодня примерно в 19.30 (18.30 мск) произошло возгорание в сарае по адресу: муниципальный район Красноярский, населенный пункт Угловой, улица Молодежная, 2А. В результате пожара погибли два ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По уголовному делу провели осмотр места происшествия, назначили первоначальные судебные экспертизы. Следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения причин пожара.
Прокуратура Красноярского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
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