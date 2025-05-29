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Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 104,7 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 104,7 тысячи гектаров - РИА Новости, 29.05.2025
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 104,7 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров на территории Бурятии за последние сутки увеличилась до 104,7 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:38:00+03:00
2025-05-29T08:38:00+03:00
2025-05-29T08:38:00+03:00
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селенгинский район
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 29 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Бурятии за последние сутки увеличилась до 104,7 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. По данным агентства, за прошедшие сутки в республике обнаружено два возгорания, ликвидировано 11 очагов. "По оперативным данным, утром 29 мая действует 34 лесных пожара: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь всех возгораний - 104 704 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной возникновения шести пожаров стала сухая гроза, три очага возникли из-за горения торфа. Причина возникновения остальных - неосторожное обращение с огнем. По данным агентства, на тушении работает 941 человек, задействовано 211 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС регионального масштаба из-за лесных пожаров. Места отдыха закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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республика бурятия, селенгинский район, природные пожары в россии, происшествия
Республика Бурятия, Селенгинский район, Природные пожары в России, Происшествия
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 104,7 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась до 104,7 тыс га