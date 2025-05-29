https://ria.ru/20250529/pozhar-2019696948.html

В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток

В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток - РИА Новости, 29.05.2025

В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток

Подросток погиб во время пожара в дачном товариществе Иркутского района, его сестра госпитализирована, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:33:00+03:00

2025-05-29T06:33:00+03:00

2025-05-29T06:33:00+03:00

происшествия

жилье

иркутский район

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568652237_0:145:480:415_1920x0_80_0_0_25bd4d78123420f44dd2f73d4c0ec50d.jpg

ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Подросток погиб во время пожара в дачном товариществе Иркутского района, его сестра госпитализирована, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. По данным МЧС, ночью в четверг на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в дачном товариществе "Искра" Иркутского района. По словам собственницы, она услышала хлопок, спустилась со второго этажа и увидела, что веранда охвачена огнем. Находившиеся в доме пять человек эвакуировались через окно. "К сожалению, 13-летний подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Медицинская помощь потребовалась 17-летней девушке. Ее с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали", - говорится в сообщении. Пламя было ликвидировано на 88 "квадратах". Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. По данным прокуратуры, госпитализированная девушка - сестра погибшего. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html

https://ria.ru/20250308/pozhar-2003764937.html

иркутский район

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, жилье, иркутский район, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)