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В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток - РИА Новости, 29.05.2025
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06:33 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019696948.html
В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток
В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток - РИА Новости, 29.05.2025
В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток
Подросток погиб во время пожара в дачном товариществе Иркутского района, его сестра госпитализирована, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:33:00+03:00
2025-05-29T06:33:00+03:00
происшествия
жилье
иркутский район
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Подросток погиб во время пожара в дачном товариществе Иркутского района, его сестра госпитализирована, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. По данным МЧС, ночью в четверг на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в дачном товариществе "Искра" Иркутского района. По словам собственницы, она услышала хлопок, спустилась со второго этажа и увидела, что веранда охвачена огнем. Находившиеся в доме пять человек эвакуировались через окно. "К сожалению, 13-летний подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Медицинская помощь потребовалась 17-летней девушке. Ее с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали", - говорится в сообщении. Пламя было ликвидировано на 88 "квадратах". Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. По данным прокуратуры, госпитализированная девушка - сестра погибшего. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html
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иркутский район
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происшествия, жилье, иркутский район, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Иркутский район, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб подросток

В Иркутской области при пожаре в дачном товариществе погиб 13-летний подросток

© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Пожар. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Подросток погиб во время пожара в дачном товариществе Иркутского района, его сестра госпитализирована, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
По данным МЧС, ночью в четверг на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в дачном товариществе "Искра" Иркутского района. По словам собственницы, она услышала хлопок, спустилась со второго этажа и увидела, что веранда охвачена огнем. Находившиеся в доме пять человек эвакуировались через окно.
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"К сожалению, 13-летний подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Медицинская помощь потребовалась 17-летней девушке. Ее с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали", - говорится в сообщении.
Пламя было ликвидировано на 88 "квадратах". Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
По данным прокуратуры, госпитализированная девушка - сестра погибшего. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.
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ПроисшествияЖильеИркутский районИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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