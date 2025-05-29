Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 29.05.2025 (обновлено: 15:21 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/portnov-2019751900.html
СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины
СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины - РИА Новости, 29.05.2025
СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого застрелили в Испании, за несколько дней до смерти встречался в Киеве с... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:57:00+03:00
2025-05-29T15:21:00+03:00
в мире
украина
испания
киев
андрей портнов (политик)
владимир зеленский
виктор янукович
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018228527_0:25:640:385_1920x0_80_0_0_144e3eca788a67e93f7996093b7ec6fa.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого застрелили в Испании, за несколько дней до смерти встречался в Киеве с директором Госбюро расследований Алексеем Сухачевым, сообщило издание "Украинские новости". "Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым", — рассказал источник портала.Какие темы обсуждались на встречах, не уточняется. Портнова убили утром 21 мая у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По информации испанских СМИ, в него девять раз выстрелили в упор. Испанская полиция ищет трех подозреваемых: предполагаемого убийцу и его сообщников.Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов перед убийством ездил в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, а затем готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение. Об этом же писали и украинские СМИ. Кроме того, по их версии, у Портнова были встречи с Татаровым и директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом. Чем известен Андрей ПортновВ середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го занял пост заместителя главы администрации Януковича, а затем его советника. В феврале 2014 года, после Майдана, он покинул Украину.Тогда же Евросоюз и Канада ввели против Портнова санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Он также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.
https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html
https://ria.ru/20250525/janukovich-2018955246.html
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html
украина
испания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018228527_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_d017a5d2afe59506a82d48c5ab98a79a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, киев, андрей портнов (политик), владимир зеленский, виктор янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Испания, Киев, Андрей Портнов (политик), Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Убийство Андрея Портнова в Испании
СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины

Портнов накануне смерти встречался с директором ГБР Украины Сухачевым

CC BY 3.0 / News UTR / Андрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
CC BY 3.0 / News UTR /
Андрей Портнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого застрелили в Испании, за несколько дней до смерти встречался в Киеве с директором Госбюро расследований Алексеем Сухачевым, сообщило издание "Украинские новости".
"Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым", — рассказал источник портала.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий
26 мая, 17:37
Какие темы обсуждались на встречах, не уточняется.
Портнова убили утром 21 мая у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По информации испанских СМИ, в него девять раз выстрелили в упор. Испанская полиция ищет трех подозреваемых: предполагаемого убийцу и его сообщников.
Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов перед убийством ездил в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, а затем готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение. Об этом же писали и украинские СМИ. Кроме того, по их версии, у Портнова были встречи с Татаровым и директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Портнова могли убить западным оружием, пишет Pais
25 мая, 12:07

Чем известен Андрей Портнов

В середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.
В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го занял пост заместителя главы администрации Януковича, а затем его советника. В феврале 2014 года, после Майдана, он покинул Украину.
Тогда же Евросоюз и Канада ввели против Портнова санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Он также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.
После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Россия им больше не страшна: Украина открыла второй фронт
25 мая, 08:00
 
В миреУкраинаИспанияКиевАндрей Портнов (политик)Владимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала