СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины
Портнов накануне смерти встречался с директором ГБР Украины Сухачевым
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого застрелили в Испании, за несколько дней до смерти встречался в Киеве с директором Госбюро расследований Алексеем Сухачевым, сообщило издание "Украинские новости".
"Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым", — рассказал источник портала.
Какие темы обсуждались на встречах, не уточняется.
Портнова убили утром 21 мая у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По информации испанских СМИ, в него девять раз выстрелили в упор. Испанская полиция ищет трех подозреваемых: предполагаемого убийцу и его сообщников.
Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов перед убийством ездил в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, а затем готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение. Об этом же писали и украинские СМИ. Кроме того, по их версии, у Портнова были встречи с Татаровым и директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом.
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25 мая, 12:07
Чем известен Андрей Портнов
В середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.
В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го занял пост заместителя главы администрации Януковича, а затем его советника. В феврале 2014 года, после Майдана, он покинул Украину.
Тогда же Евросоюз и Канада ввели против Портнова санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Он также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.
После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.