https://ria.ru/20250529/portnov-2019751900.html

СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины

СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины - РИА Новости, 29.05.2025

СМИ: Портнов перед убийством встречался с главой ГБР Украины

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого застрелили в Испании, за несколько дней до смерти встречался в Киеве с... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:57:00+03:00

2025-05-29T12:57:00+03:00

2025-05-29T15:21:00+03:00

в мире

украина

испания

киев

андрей портнов (политик)

владимир зеленский

виктор янукович

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018228527_0:25:640:385_1920x0_80_0_0_144e3eca788a67e93f7996093b7ec6fa.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого застрелили в Испании, за несколько дней до смерти встречался в Киеве с директором Госбюро расследований Алексеем Сухачевым, сообщило издание "Украинские новости". "Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым", — рассказал источник портала.Какие темы обсуждались на встречах, не уточняется. Портнова убили утром 21 мая у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По информации испанских СМИ, в него девять раз выстрелили в упор. Испанская полиция ищет трех подозреваемых: предполагаемого убийцу и его сообщников.Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов перед убийством ездил в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, а затем готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение. Об этом же писали и украинские СМИ. Кроме того, по их версии, у Портнова были встречи с Татаровым и директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом. Чем известен Андрей ПортновВ середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го занял пост заместителя главы администрации Януковича, а затем его советника. В феврале 2014 года, после Майдана, он покинул Украину.Тогда же Евросоюз и Канада ввели против Портнова санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Он также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.

https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html

https://ria.ru/20250525/janukovich-2018955246.html

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html

украина

испания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, испания, киев, андрей портнов (политик), владимир зеленский, виктор янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), убийство андрея портнова в испании