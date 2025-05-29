https://ria.ru/20250529/podmoskove-2019842627.html
Свыше 120 опасных троп вдоль ж/д путей устранили в Подмосковье
Свыше 120 опасных троп вдоль ж/д путей устранили в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025
Свыше 120 опасных троп вдоль ж/д путей устранили в Подмосковье
Более 120 несанкционированных переходов через железную дорогу устранили в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:58:00+03:00
2025-05-29T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 120 несанкционированных переходов через железную дорогу устранили в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что опасные тропы удалось ликвидировать благодаря установки ограждений вдоль ж/д путей. "Мы продолжаем работу по обеспечению безопасности жителей и гостей региона на железнодорожной инфраструктуре. С начала года специалисты установили более 390 метров ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 120 метров — железобетонные, благодаря чему было заделано более 120 несанкционированных переходов. Это помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. С начала года на железной дороге Московской области произошло 82 смертельных случая, и 38 из них — при переходе путей по опасным тропам", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, чтобы повысить безопасность на железной дороге области проводятся и другие мероприятия - нарушения правил перехода фиксируют камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, для борьбы с "зайцами" наносят специальные красящие средства по краю платформ. Среди капитальных мер – строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
https://ria.ru/20250529/podmoskove-2019797302.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 120 опасных троп вдоль ж/д путей устранили в Подмосковье
Свыше 120 опасных троп вдоль ж/д путей устранили в Московской области
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 120 несанкционированных переходов через железную дорогу устранили в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что опасные тропы удалось ликвидировать благодаря установки ограждений вдоль ж/д путей.
"Мы продолжаем работу по обеспечению безопасности жителей и гостей региона на железнодорожной инфраструктуре. С начала года специалисты установили более 390 метров ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 120 метров — железобетонные, благодаря чему было заделано более 120 несанкционированных переходов. Это помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. С начала года на железной дороге Московской области произошло 82 смертельных случая, и 38 из них — при переходе путей по опасным тропам", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, чтобы повысить безопасность на железной дороге области проводятся и другие мероприятия - нарушения правил перехода фиксируют камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, для борьбы с "зайцами" наносят специальные красящие средства по краю платформ. Среди капитальных мер – строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов.
За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.