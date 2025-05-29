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Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:53 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/podmoskove-2019797302.html
Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье
Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025
Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье
Производство скота и птицы на убой в подмосковных сельскохозяйственных организациях составило 102,2 тысячи тонн за четыре месяца этого года, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:53:00+03:00
2025-05-29T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Производство скота и птицы на убой в подмосковных сельскохозяйственных организациях составило 102,2 тысячи тонн за четыре месяца этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что данные показатели выше прошлогодних на 7,8 тысячи тонн. Свиней произведено 20,7 тысячи тонн, что на 1,3 тысячи больше объемов 2024 года, птицы – 73,9 тысячи тонн, выпуск увеличен на 6,6 тысячи тонн. Также в регионе для сельхозтоваропроизводителей мясного направления действует ряд государственных мер поддержек, включая субсидию, предоставляемую на развитие мясного животноводства – сбор заявок стартует уже в июне. Ранее пресс-служба министерства отмечала, что за четыре месяца в Подмосковье продали свыше 8,6 тысячи тонн рыбы, что равняется приблизительно 72 тоннам в день.
https://ria.ru/20250529/produktsiya-2019756194.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье

Выпуск скота и птицы за четыре месяца составил 102,2 тысячи тонн в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Производство скота и птицы на убой в подмосковных сельскохозяйственных организациях составило 102,2 тысячи тонн за четыре месяца этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что данные показатели выше прошлогодних на 7,8 тысячи тонн. Свиней произведено 20,7 тысячи тонн, что на 1,3 тысячи больше объемов 2024 года, птицы – 73,9 тысячи тонн, выпуск увеличен на 6,6 тысячи тонн.
Также в регионе для сельхозтоваропроизводителей мясного направления действует ряд государственных мер поддержек, включая субсидию, предоставляемую на развитие мясного животноводства – сбор заявок стартует уже в июне.
Ранее пресс-служба министерства отмечала, что за четыре месяца в Подмосковье продали свыше 8,6 тысячи тонн рыбы, что равняется приблизительно 72 тоннам в день.
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