https://ria.ru/20250529/podmoskove-2019797302.html

Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье

Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2025

Производство скота и птицы составило 102,2 тысячи тонн в Подмосковье

Производство скота и птицы на убой в подмосковных сельскохозяйственных организациях составило 102,2 тысячи тонн за четыре месяца этого года, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:53:00+03:00

2025-05-29T15:53:00+03:00

2025-05-29T15:53:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Производство скота и птицы на убой в подмосковных сельскохозяйственных организациях составило 102,2 тысячи тонн за четыре месяца этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что данные показатели выше прошлогодних на 7,8 тысячи тонн. Свиней произведено 20,7 тысячи тонн, что на 1,3 тысячи больше объемов 2024 года, птицы – 73,9 тысячи тонн, выпуск увеличен на 6,6 тысячи тонн. Также в регионе для сельхозтоваропроизводителей мясного направления действует ряд государственных мер поддержек, включая субсидию, предоставляемую на развитие мясного животноводства – сбор заявок стартует уже в июне. Ранее пресс-служба министерства отмечала, что за четыре месяца в Подмосковье продали свыше 8,6 тысячи тонн рыбы, что равняется приблизительно 72 тоннам в день.

https://ria.ru/20250529/produktsiya-2019756194.html

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московская область (подмосковье)