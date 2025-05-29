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Детское мероприятие "Город профессий" откроется в парках Подмосковья - РИА Новости, 29.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:46 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/podmoskove-2019761064.html
Детское мероприятие "Город профессий" откроется в парках Подмосковья
Детское мероприятие "Город профессий" откроется в парках Подмосковья - РИА Новости, 29.05.2025
Детское мероприятие "Город профессий" откроется в парках Подмосковья
Общеобластное мероприятие "Город профессий", приуроченное ко Дню защиты детей, откроется в более чем 90 парках Подмосковья 1 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:46:00+03:00
2025-05-29T13:46:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Город профессий", приуроченное ко Дню защиты детей, откроется в более чем 90 парках Подмосковья 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Юные посетители смогут попробовать себя в разных профессиях на интерактивных площадках: спасателя, врача, повара, эколога. Также в этот день пройдут концерт детских исполнителей и коллективов, творческие мастер-классы, шоу-программы и многое другое. Кроме того, в 67 подмосковных парках пройдет ежегодная акция от команды губернатора, в рамках которой детей угостят бесплатным мороженым. Например, в парке "Городок" в Рузе всех желающих приглашают на "Блестящую дискотеку" из фольги и химическое, мыльное и крио шоу. Украшением праздника станут концертная программа творческих коллективов, цирковое представление и шоу роботов. Также откроются "воздушный дом" и планетарий. В парке культуры и отдыха им. Н. Островского городского округа Ступино гостей ждут показательные выступления в скейт-парке, интерактивный "Урок чистой воды" профессора Водичкина, мастер-класс по чирлидингу и праздничный концерт. В вечерней программе всех желающих ждет пенная дискотека. Парк Мира в Мытищах откроет для юных гостей интерактивную зону "Город профессий" и проведет музыкальный спектакль "Алиса в стране чудес". Особенностью программы станут научное шоу, интерактивный спектакль "Гонки на зебре" и поролоновое шоу. Все желающие увидят фокусника и спектакль "Любознательный слоненок". Городской парк муниципального округа Шаховская встретит посетителей шоу ростовых фигур и мыльных пузырей. Также гости смогут принять участие в мастер-классах и викторине "Город профессий", посетить выставку и игровую программу "Город детства".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Детское мероприятие "Город профессий" откроется в парках Подмосковья

Детское мероприятие "Город профессий" начнется в парках Подмосковья 1 июня

© Getty Images / tatyana_tomsickovaРебенок в костюме пожарного
Ребенок в костюме пожарного - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / tatyana_tomsickova
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Город профессий", приуроченное ко Дню защиты детей, откроется в более чем 90 парках Подмосковья 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Юные посетители смогут попробовать себя в разных профессиях на интерактивных площадках: спасателя, врача, повара, эколога. Также в этот день пройдут концерт детских исполнителей и коллективов, творческие мастер-классы, шоу-программы и многое другое. Кроме того, в 67 подмосковных парках пройдет ежегодная акция от команды губернатора, в рамках которой детей угостят бесплатным мороженым.
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Например, в парке "Городок" в Рузе всех желающих приглашают на "Блестящую дискотеку" из фольги и химическое, мыльное и крио шоу. Украшением праздника станут концертная программа творческих коллективов, цирковое представление и шоу роботов. Также откроются "воздушный дом" и планетарий.
В парке культуры и отдыха им. Н. Островского городского округа Ступино гостей ждут показательные выступления в скейт-парке, интерактивный "Урок чистой воды" профессора Водичкина, мастер-класс по чирлидингу и праздничный концерт. В вечерней программе всех желающих ждет пенная дискотека.
Парк Мира в Мытищах откроет для юных гостей интерактивную зону "Город профессий" и проведет музыкальный спектакль "Алиса в стране чудес". Особенностью программы станут научное шоу, интерактивный спектакль "Гонки на зебре" и поролоновое шоу. Все желающие увидят фокусника и спектакль "Любознательный слоненок".
Городской парк муниципального округа Шаховская встретит посетителей шоу ростовых фигур и мыльных пузырей. Также гости смогут принять участие в мастер-классах и викторине "Город профессий", посетить выставку и игровую программу "Город детства".
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