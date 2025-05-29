https://ria.ru/20250529/pivo-2019874638.html

Безалкогольное пиво станет вторым по объемам продаж, предсказали аналитики

Безалкогольное пиво станет вторым по объемам продаж, предсказали аналитики - РИА Новости, 29.05.2025

Безалкогольное пиво станет вторым по объемам продаж, предсказали аналитики

Безалкогольное пиво в этом году обойдет эль и станет второй по объемам продаж категорией пива в мире, прогнозирует английская аналитическая компания... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:40:00+03:00

2025-05-29T23:40:00+03:00

2025-05-29T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Безалкогольное пиво в этом году обойдет эль и станет второй по объемам продаж категорией пива в мире, прогнозирует английская аналитическая компания International Wine and Spirits Research (IWSR). "Что касается глобальных тенденций, то безалкогольные напитки продолжали демонстрировать уверенный рост в 2024 году. Рынок безалкогольного пива вырос на 9%, и по прогнозам IWSR, в этом году оно обойдет по объему продаж эль и станет второй продаваемой пивной категорией в мире", - сообщается в релизе. По прогнозам IWSR, рынок безалкогольного пива будет расти на 8% в год до 2029 года. При этом в прошлом году общий объем потребления пива в мире снизился, отмечается в релизе. Так, уровень потребления лагера сократился на 1%. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Китае и США. Однако безалкогольное пиво, стауты и специальные сорта относятся к числу растущих направлений сегмента. Наибольший рост продаж безалкогольного пива ожидается в США, где в ближайшие пять лет рынок увеличится на 2 миллиарда долларов, и в Бразилии - 0,5 миллиарда долларов. IWSR - один из ведущих мировых поставщиков данных о напитках. Аналитическая компания работает более 50 лет, исследуя свыше 160 мировых рынков.

https://ria.ru/20250518/pivo-2017655203.html

https://ria.ru/20250514/proizvodstvo-2016816039.html

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экономика, сша, в мире, пиво, продукция, алкоголь, импорт, экспорт