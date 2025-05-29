https://ria.ru/20250529/pergun-2019841162.html

Пергун рассказал о реализованных в Краснодарском крае транспортных проектах

Пергун рассказал о реализованных в Краснодарском крае транспортных проектах - РИА Новости, 29.05.2025

Пергун рассказал о реализованных в Краснодарском крае транспортных проектах

Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун принял участие в федеральном Форуме дорожных инициатив, который проводится в образовательном центре "Сириус"... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:53:00+03:00

2025-05-29T17:53:00+03:00

2025-05-29T17:53:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун принял участие в федеральном Форуме дорожных инициатив, который проводится в образовательном центре "Сириус" в Сочи, где рассказал о реализованных в крае транспортных проектах, сообщает пресс-служба администрации региона. Мероприятие посвящено инновационным технологиям и интеллектуальным транспортным системам в дорожном строительстве. По национальному проекту "Эффективная транспортная система" модернизируют кубанские аэропорты. Все они включены в программу реконструкции до 2030 года. Также по нацпроекту будут развивать инфраструктуру морских портов и подходящих к ним железных дорог, чтобы увеличить их пропускную способность до 131 миллиона тонн. Вице-губернатор в режиме видеоконференции рассказал о реализованных на Кубани транспортных проектах. "Краснодарский край – это главный курортный регион нашей страны. Поэтому отдельное внимание уделяется реконструкции магистральных маршрутов, связанных с Азово-Черноморским побережьем. В регионе уже реализован ряд масштабных проектов, в частности Дальний западный обход Краснодара, новое направление автодороги А-289 "Краснодар Темрюк – автодорога А-290". Вместе эти объекты соединяют М-4 "Дон" и Крымский мост, а также Анапу, Темрюк и Крым, позволяя сократить время в пути", – сообщил в рамках федерального Форума дорожных инициатив Пергун. Заместитель губернатор региона также рассказал об инвестпроекте по строительству аэровокзального комплекса в Краснодаре. Площадь нового терминала составит 82 тысячи квадратных метров. Ежегодный Форум дорожных инициатив – площадка для обсуждения ключевых вопросов отрасли. Для Краснодарского края одним из таких является обустройство Северного обхода – развязки, которая разведет транспортные потоки. Объезд построят по поручению Владимира Путина. Он будет интегрирован в трассу А-136.

https://ria.ru/20250529/yurtaev-2019780439.html

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краснодарский край, краснодар