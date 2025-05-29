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Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции - РИА Новости, 29.05.2025
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13:59 29.05.2025 (обновлено: 14:15 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/peregovory-2019767409.html
Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции
Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции - РИА Новости, 29.05.2025
Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции
Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:59:00+03:00
2025-05-29T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
турция
сергей лавров
владимир путин
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине. По словам аналитика, делегации среди прочих тем могут обсудить новый обмен пленными и вывоз из Турции находящихся там украинских детей. Эксперт допустил возможную трехстороннюю договоренность с участием Анкары, при том что сами переговоры в Стамбуле имеют двусторонний, российско-украинский формат. "Речь об украинских детях в Турции, находящихся под присмотром в Турции, Анкара неоднократно на официальном уровне просила о содействии их безопасному возвращению на Украину", - сказал аналитик. Ранее Анкара и Киев договорились о вывозе 70 украинских детей, которые после начала конфликта находились в детском доме "Сонечка" в Одессе (Украина), в турецкий комплекс детского дома "Эрьяман". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, россия, украина, турция, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции

Юджель: Москва и Киев могут обсудить возвращение украинских детей из Турции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале для переговоров
Флаги России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
По словам аналитика, делегации среди прочих тем могут обсудить новый обмен пленными и вывоз из Турции находящихся там украинских детей. Эксперт допустил возможную трехстороннюю договоренность с участием Анкары, при том что сами переговоры в Стамбуле имеют двусторонний, российско-украинский формат.
«
"Речь об украинских детях в Турции, находящихся под присмотром в Турции, Анкара неоднократно на официальном уровне просила о содействии их безопасному возвращению на Украину", - сказал аналитик.
Ранее Анкара и Киев договорились о вывозе 70 украинских детей, которые после начала конфликта находились в детском доме "Сонечка" в Одессе (Украина), в турецкий комплекс детского дома "Эрьяман".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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