https://ria.ru/20250529/peregovory-2019767409.html

Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции

Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции - РИА Новости, 29.05.2025

Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции

Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:59:00+03:00

2025-05-29T13:59:00+03:00

2025-05-29T14:15:00+03:00

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине. По словам аналитика, делегации среди прочих тем могут обсудить новый обмен пленными и вывоз из Турции находящихся там украинских детей. Эксперт допустил возможную трехстороннюю договоренность с участием Анкары, при том что сами переговоры в Стамбуле имеют двусторонний, российско-украинский формат. "Речь об украинских детях в Турции, находящихся под присмотром в Турции, Анкара неоднократно на официальном уровне просила о содействии их безопасному возвращению на Украину", - сказал аналитик. Ранее Анкара и Киев договорились о вывозе 70 украинских детей, которые после начала конфликта находились в детском доме "Сонечка" в Одессе (Украина), в турецкий комплекс детского дома "Эрьяман". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, турция, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025