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Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции
Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции - РИА Новости, 29.05.2025
Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции
Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:59:00+03:00
2025-05-29T13:59:00+03:00
2025-05-29T14:15:00+03:00
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине. По словам аналитика, делегации среди прочих тем могут обсудить новый обмен пленными и вывоз из Турции находящихся там украинских детей. Эксперт допустил возможную трехстороннюю договоренность с участием Анкары, при том что сами переговоры в Стамбуле имеют двусторонний, российско-украинский формат. "Речь об украинских детях в Турции, находящихся под присмотром в Турции, Анкара неоднократно на официальном уровне просила о содействии их безопасному возвращению на Украину", - сказал аналитик. Ранее Анкара и Киев договорились о вывозе 70 украинских детей, которые после начала конфликта находились в детском доме "Сонечка" в Одессе (Украина), в турецкий комплекс детского дома "Эрьяман". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эксперт: Москва и Киев могут обсудить вывоз украинских детей из Турции
Юджель: Москва и Киев могут обсудить возвращение украинских детей из Турции