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В Кремле призвали дождаться ответа Украины на предложение по переговорам - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/peregovory-2019743154.html
В Кремле призвали дождаться ответа Украины на предложение по переговорам
В Кремле призвали дождаться ответа Украины на предложение по переговорам - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле призвали дождаться ответа Украины на предложение по переговорам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться ответа украинской стороны на предложение России провести второй раунд переговоров 2 июня в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:22:00+03:00
2025-05-29T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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стамбул
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться ответа украинской стороны на предложение России провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. "Надо дождаться ответа украинской стороны и дальше ориентироваться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как поступит российская сторона, если Украина сорвет запланированные переговоры в Стамбуле.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле призвали дождаться ответа Украины на предложение по переговорам

Песков призвал дождаться ответа Киева на предложение провести переговоры 2 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться ответа украинской стороны на предложение России провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.
"Надо дождаться ответа украинской стороны и дальше ориентироваться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как поступит российская сторона, если Украина сорвет запланированные переговоры в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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