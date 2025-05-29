https://ria.ru/20250529/otravlenie-2019702745.html
В Якутии пять дошкольников госпитализировали с признаками отравления
В Якутии пять дошкольников госпитализировали с признаками отравления - РИА Новости, 29.05.2025
В Якутии пять дошкольников госпитализировали с признаками отравления
Пятеро воспитанников дошкольной группы в районе Якутии госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:58:00+03:00
2025-05-29T07:58:00+03:00
2025-05-29T07:58:00+03:00
происшествия
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Пятеро воспитанников дошкольной группы в районе Якутии госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики. "По факту отравления воспитанников дошкольной группы МБОУ "Качикатская СОШ им.С.П. Барашкова" Хангаласским районным управлением образования создана комиссия, будет проведено служебное расследование", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, сигнал о госпитализации пятерых дошкольников с симптомами отравления поступил 28 мая. "Сегодня на месте работают сотрудники Роспотребнадзора по Хангаласскому району, проводят проверку, забор смывов и анализов", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250527/shaurma-2019384981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Якутии пять дошкольников госпитализировали с признаками отравления
В Якутии отравились пятеро воспитанников дошкольной группы, ведется проверка