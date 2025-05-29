https://ria.ru/20250529/otravlenie-2019702745.html

В Якутии пять дошкольников госпитализировали с признаками отравления

В Якутии пять дошкольников госпитализировали с признаками отравления - РИА Новости, 29.05.2025

В Якутии пять дошкольников госпитализировали с признаками отравления

Пятеро воспитанников дошкольной группы в районе Якутии госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:58:00+03:00

2025-05-29T07:58:00+03:00

2025-05-29T07:58:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Пятеро воспитанников дошкольной группы в районе Якутии госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики. "По факту отравления воспитанников дошкольной группы МБОУ "Качикатская СОШ им.С.П. Барашкова" Хангаласским районным управлением образования создана комиссия, будет проведено служебное расследование", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, сигнал о госпитализации пятерых дошкольников с симптомами отравления поступил 28 мая. "Сегодня на месте работают сотрудники Роспотребнадзора по Хангаласскому району, проводят проверку, забор смывов и анализов", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250527/shaurma-2019384981.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)