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В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 29.05.2025
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:00:00+03:00
2025-05-29T09:00:00+03:00
2025-05-29T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев. Опасность атаки БПЛА объявлялась в регионе в 0.18 мск, ее отменили в 8.15 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА спустя почти 8 часов