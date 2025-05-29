https://ria.ru/20250529/opasnost-2019709965.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 29.05.2025

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:00:00+03:00

2025-05-29T09:00:00+03:00

2025-05-29T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев. Опасность атаки БПЛА объявлялась в регионе в 0.18 мск, ее отменили в 8.15 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия