https://ria.ru/20250529/obvinenie-2019759786.html

Обвинение назвало причину гибели журналистки Паперной в Ташкенте

Обвинение назвало причину гибели журналистки Паперной в Ташкенте - РИА Новости, 29.05.2025

Обвинение назвало причину гибели журналистки Паперной в Ташкенте

Журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко скончались в гостинице в Ташкенте в результате отравления угарным газом из-за неисправного устаревшего... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:26:00+03:00

2025-05-29T13:26:00+03:00

2025-05-29T13:26:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко скончались в гостинице в Ташкенте в результате отравления угарным газом из-за неисправного устаревшего отопительного котла, который не прошел техническую проверку, не имел сертификатов для эксплуатации, следует из обвинительного заключения, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости. В понедельник Яккасарайский суд по уголовным делам Ташкента приступил к рассмотрению дела об отравлении Паперной и Радченко в гостинице в столице Узбекистана, скончавшихся 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы за выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. "По данным экспертизы, причиной смерти…. стало отравление угарным газом из-за несправного отопительного котла в гостинице, который был смонтирован с нарушением технических норм", - говорится в тексте обвинительного заключения. В частности, установленный в гостинице котёл оказался устаревшим, не имел сертификатов для эксплуатации, также в нем был удалён сифон из системы отвода конденсата. В результате дымоходы газового оборудования были смонтированы с нарушением технических и нормативных требований. При этом котел был введен в эксплуатацию без необходимой технической проверки. В ходе первого заседания трое из четверых обвиняемых по делу - продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов, Абдурасул Юсупов а также сантехник Нодирбек Курбанов не признали свою вину. Ещё один обвиняемый - владелец гостиницы Азамат Хужакулов заявил, что признает "свою вину частично". Очередное заседание суда по данному делу назначено на 14.00 (12.00 мск) 29 мая.

https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html

https://ria.ru/20250502/bali-2014666587.html

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