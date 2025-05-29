https://ria.ru/20250529/obvinenie-2019759786.html
Обвинение назвало причину гибели журналистки Паперной в Ташкенте
Обвинение назвало причину гибели журналистки Паперной в Ташкенте - РИА Новости, 29.05.2025
Обвинение назвало причину гибели журналистки Паперной в Ташкенте
Журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко скончались в гостинице в Ташкенте в результате отравления угарным газом из-за неисправного устаревшего... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:26:00+03:00
2025-05-29T13:26:00+03:00
2025-05-29T13:26:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко скончались в гостинице в Ташкенте в результате отравления угарным газом из-за неисправного устаревшего отопительного котла, который не прошел техническую проверку, не имел сертификатов для эксплуатации, следует из обвинительного заключения, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости. В понедельник Яккасарайский суд по уголовным делам Ташкента приступил к рассмотрению дела об отравлении Паперной и Радченко в гостинице в столице Узбекистана, скончавшихся 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы за выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. "По данным экспертизы, причиной смерти…. стало отравление угарным газом из-за несправного отопительного котла в гостинице, который был смонтирован с нарушением технических норм", - говорится в тексте обвинительного заключения. В частности, установленный в гостинице котёл оказался устаревшим, не имел сертификатов для эксплуатации, также в нем был удалён сифон из системы отвода конденсата. В результате дымоходы газового оборудования были смонтированы с нарушением технических и нормативных требований. При этом котел был введен в эксплуатацию без необходимой технической проверки. В ходе первого заседания трое из четверых обвиняемых по делу - продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов, Абдурасул Юсупов а также сантехник Нодирбек Курбанов не признали свою вину. Ещё один обвиняемый - владелец гостиницы Азамат Хужакулов заявил, что признает "свою вину частично". Очередное заседание суда по данному делу назначено на 14.00 (12.00 мск) 29 мая.
https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html
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ташкент, в мире
Обвинение назвало причину гибели журналистки Паперной в Ташкенте
Причиной гибели журналистки Паперной в Ташкенте стало отравление угарным газом
ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко скончались в гостинице в Ташкенте в результате отравления угарным газом из-за неисправного устаревшего отопительного котла, который не прошел техническую проверку, не имел сертификатов для эксплуатации, следует из обвинительного заключения, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.
В понедельник Яккасарайский суд по уголовным делам Ташкента приступил к рассмотрению дела об отравлении Паперной и Радченко в гостинице в столице Узбекистана, скончавшихся 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы за выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве.
"По данным экспертизы, причиной смерти…. стало отравление угарным газом из-за несправного отопительного котла в гостинице, который был смонтирован с нарушением технических норм", - говорится в тексте обвинительного заключения.
В частности, установленный в гостинице котёл оказался устаревшим, не имел сертификатов для эксплуатации, также в нем был удалён сифон из системы отвода конденсата. В результате дымоходы газового оборудования были смонтированы с нарушением технических и нормативных требований. При этом котел был введен в эксплуатацию без необходимой технической проверки.
В ходе первого заседания трое из четверых обвиняемых по делу - продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов, Абдурасул Юсупов а также сантехник Нодирбек Курбанов не признали свою вину. Ещё один обвиняемый - владелец гостиницы Азамат Хужакулов заявил, что признает "свою вину частично". Очередное заседание суда по данному делу назначено на 14.00 (12.00 мск) 29 мая.