Ставропольские ученые увеличили срок службы аварийной системы самолетов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Важный элемент аварийной безопасности, который помогает людям рассмотреть правильную дорогу в экстренных ситуациях, сделали более долговечным специалисты СКФУ. Как уточнили в пресс-службе вуза, в отличие от аналогов, созданная инженерами университета световая лента в среднем работает на треть дольше.Перед вылетом самолета экипаж обращает внимание пассажиров на световые полоски на полу, помогающие в экстренной ситуации добраться до аварийного выхода. Они представляют собой ряды "светильников", которые испускают зеленый свет, наиболее эффективно воспринимаемый человеческим глазом, рассказали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ)."Учитывая последующее нанесение различных веществ, которые повышают механическую прочность таких лент, при других источниках освещения они кажутся белыми, что в реальности не совсем так", — объяснил старший научный сотрудник департамента науки СКФУ Станислав Кичук.Срок службы таких электролюминесцентных лент в самолете в среднем составляет 5000 часов, после чего они начинают тускнеть, добавил он. Это связано с деградацией вещества, которое испускает свет под действием электрического тока — электролюминофора.Специалисты СКФУ продлили срок службы зеленых светодиодных лент на 1500 часов, что позволяет значительно снизить финансовые расходы на обслуживание аварийных систем."Максимум испускания наших электролюминофоров на основе сульфида цинка (ZnS) около 510 нм – на границе голубого и зеленого цветов с уклоном в зеленый. Они требуют напряжения 110 Вт и пригодны к использованию в современных самолетах", — добавил ученый.И разработка, и производство светодиодных лент осуществляется специалистами СКФУ. Разработка представлена в ряде патентов.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Важный элемент аварийной безопасности, который помогает людям рассмотреть правильную дорогу в экстренных ситуациях, сделали более долговечным специалисты СКФУ. Как уточнили в пресс-службе вуза, в отличие от аналогов, созданная инженерами университета световая лента в среднем работает на треть дольше.
Перед вылетом самолета экипаж обращает внимание пассажиров на световые полоски на полу, помогающие в экстренной ситуации добраться до аварийного выхода. Они представляют собой ряды "светильников", которые испускают зеленый свет, наиболее эффективно воспринимаемый человеческим глазом, рассказали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).
"Учитывая последующее нанесение различных веществ, которые повышают механическую прочность таких лент, при других источниках освещения они кажутся белыми, что в реальности не совсем так", — объяснил старший научный сотрудник департамента науки СКФУ Станислав Кичук.
Срок службы таких электролюминесцентных лент в самолете в среднем составляет 5000 часов, после чего они начинают тускнеть, добавил он. Это связано с деградацией вещества, которое испускает свет под действием электрического тока — электролюминофора.
Специалисты СКФУ продлили срок службы зеленых светодиодных лент на 1500 часов, что позволяет значительно снизить финансовые расходы на обслуживание аварийных систем.
"Максимум испускания наших электролюминофоров на основе сульфида цинка (ZnS) около 510 нм – на границе голубого и зеленого цветов с уклоном в зеленый. Они требуют напряжения 110 Вт и пригодны к использованию в современных самолетах", — добавил ученый.
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