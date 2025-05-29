https://ria.ru/20250529/nauka-2019362818.html

Ставропольские ученые увеличили срок службы аварийной системы самолетов

Ставропольские ученые увеличили срок службы аварийной системы самолетов - РИА Новости, 29.05.2025

Ставропольские ученые увеличили срок службы аварийной системы самолетов

Важный элемент аварийной безопасности, который помогает людям рассмотреть правильную дорогу в экстренных ситуациях, сделали более долговечным специалисты СКФУ... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:00:00+03:00

2025-05-29T09:00:00+03:00

2025-05-29T12:16:00+03:00

наука

наука

университетская наука

россия

северо-кавказский федеральный университет

ставрополь

безопасность

российские инновации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019366957_0:368:2730:1904_1920x0_80_0_0_96834133b46d7fa95f06f7750ceefff1.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Важный элемент аварийной безопасности, который помогает людям рассмотреть правильную дорогу в экстренных ситуациях, сделали более долговечным специалисты СКФУ. Как уточнили в пресс-службе вуза, в отличие от аналогов, созданная инженерами университета световая лента в среднем работает на треть дольше.Перед вылетом самолета экипаж обращает внимание пассажиров на световые полоски на полу, помогающие в экстренной ситуации добраться до аварийного выхода. Они представляют собой ряды "светильников", которые испускают зеленый свет, наиболее эффективно воспринимаемый человеческим глазом, рассказали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ)."Учитывая последующее нанесение различных веществ, которые повышают механическую прочность таких лент, при других источниках освещения они кажутся белыми, что в реальности не совсем так", — объяснил старший научный сотрудник департамента науки СКФУ Станислав Кичук.Срок службы таких электролюминесцентных лент в самолете в среднем составляет 5000 часов, после чего они начинают тускнеть, добавил он. Это связано с деградацией вещества, которое испускает свет под действием электрического тока — электролюминофора.Специалисты СКФУ продлили срок службы зеленых светодиодных лент на 1500 часов, что позволяет значительно снизить финансовые расходы на обслуживание аварийных систем."Максимум испускания наших электролюминофоров на основе сульфида цинка (ZnS) около 510 нм – на границе голубого и зеленого цветов с уклоном в зеленый. Они требуют напряжения 110 Вт и пригодны к использованию в современных самолетах", — добавил ученый.И разработка, и производство светодиодных лент осуществляется специалистами СКФУ. Разработка представлена в ряде патентов.

https://ria.ru/20250227/nauka-2001769562.html

https://ri.ria.ru/20250205/nauka-1997139228.html

россия

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, россия, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, безопасность, российские инновации, технологическое лидерство