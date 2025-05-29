https://ria.ru/20250529/napadenie-2019681817.html

Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве

Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве - РИА Новости, 29.05.2025

Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве

Игумен Евмений (Перистый) подтвердил РИА Новости нападение на него в Москве во время презентации его книги, заявив, что простил обидчика и еще находится в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:03:00+03:00

2025-05-29T01:03:00+03:00

2025-05-29T01:03:00+03:00

религия

москва

русская православная церковь

происшествия

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Игумен Евмений (Перистый) подтвердил РИА Новости нападение на него в Москве во время презентации его книги, заявив, что простил обидчика и еще находится в полиции. Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что в медиацентре "Библио-глобус" на Мясницкой улице в Москве неизвестный напал на игумена Евмения (Перистого) вечером 28 мая во время презентации книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви". "Да, это так. Пока еще я в отделении полиции, пишем объяснение. Со мной все в порядке, обидчика простил", - сказал РИА Новости игумен. Перистый долгое время находится за штатом священнослужителей Русской православной церкви, его книги выходили без благословения и не рекомендуются к использованию в миссионерстве, следует из данных на ресурсах РПЦ. В каталоге изданий, прошедших экспертизу издательского совета РПЦ, книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви" не содержится.

https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955570112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, русская православная церковь, происшествия