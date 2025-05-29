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Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве - РИА Новости, 29.05.2025
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Религия
 
01:03 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/napadenie-2019681817.html
Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве
Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве - РИА Новости, 29.05.2025
Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве
Игумен Евмений (Перистый) подтвердил РИА Новости нападение на него в Москве во время презентации его книги, заявив, что простил обидчика и еще находится в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:03:00+03:00
2025-05-29T01:03:00+03:00
религия
москва
русская православная церковь
происшествия
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Игумен Евмений (Перистый) подтвердил РИА Новости нападение на него в Москве во время презентации его книги, заявив, что простил обидчика и еще находится в полиции. Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что в медиацентре "Библио-глобус" на Мясницкой улице в Москве неизвестный напал на игумена Евмения (Перистого) вечером 28 мая во время презентации книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви". "Да, это так. Пока еще я в отделении полиции, пишем объяснение. Со мной все в порядке, обидчика простил", - сказал РИА Новости игумен. Перистый долгое время находится за штатом священнослужителей Русской православной церкви, его книги выходили без благословения и не рекомендуются к использованию в миссионерстве, следует из данных на ресурсах РПЦ. В каталоге изданий, прошедших экспертизу издательского совета РПЦ, книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви" не содержится.
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москва, русская православная церковь, происшествия
Религия, Москва, Русская православная церковь, Происшествия
Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве

Игумен Евмений заявил, что простил напавшего на него

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Игумен Евмений (Перистый) подтвердил РИА Новости нападение на него в Москве во время презентации его книги, заявив, что простил обидчика и еще находится в полиции.
Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что в медиацентре "Библио-глобус" на Мясницкой улице в Москве неизвестный напал на игумена Евмения (Перистого) вечером 28 мая во время презентации книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви".
"Да, это так. Пока еще я в отделении полиции, пишем объяснение. Со мной все в порядке, обидчика простил", - сказал РИА Новости игумен.
Перистый долгое время находится за штатом священнослужителей Русской православной церкви, его книги выходили без благословения и не рекомендуются к использованию в миссионерстве, следует из данных на ресурсах РПЦ. В каталоге изданий, прошедших экспертизу издательского совета РПЦ, книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви" не содержится.
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