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Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве
Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве - РИА Новости, 29.05.2025
Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве
Игумен Евмений (Перистый) подтвердил РИА Новости нападение на него в Москве во время презентации его книги, заявив, что простил обидчика и еще находится в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:03:00+03:00
2025-05-29T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Игумен Евмений (Перистый) подтвердил РИА Новости нападение на него в Москве во время презентации его книги, заявив, что простил обидчика и еще находится в полиции. Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что в медиацентре "Библио-глобус" на Мясницкой улице в Москве неизвестный напал на игумена Евмения (Перистого) вечером 28 мая во время презентации книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви". "Да, это так. Пока еще я в отделении полиции, пишем объяснение. Со мной все в порядке, обидчика простил", - сказал РИА Новости игумен. Перистый долгое время находится за штатом священнослужителей Русской православной церкви, его книги выходили без благословения и не рекомендуются к использованию в миссионерстве, следует из данных на ресурсах РПЦ. В каталоге изданий, прошедших экспертизу издательского совета РПЦ, книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви" не содержится.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, русская православная церковь, происшествия
Религия, Москва, Русская православная церковь, Происшествия
Игумен Евмений подтвердил нападение на него в Москве
Игумен Евмений заявил, что простил напавшего на него