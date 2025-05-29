https://ria.ru/20250529/naemniki-2019696630.html

При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков

При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков - РИА Новости, 29.05.2025

При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков

После освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:30:00+03:00

2025-05-29T06:30:00+03:00

2025-05-29T06:30:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. После освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных знаков, рассказал РИА Новости участник операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ибрагим Газиев. МО РФ 24 апреля сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. "Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно", - рассказал Газиев. Как уточнил штурмовик, бойцы ВС РФ заезжали на штурм в населенный пункт Богдановка на багги. Его подразделение спешилось в центре Богдановки у одного из уцелевших домов, вокруг которого находились укрепленные позиции противника. По словам бойцы, населенный пункт и позиции ВСУ были благополучно взяты благодаря хорошей боевой подготовке на учениях. Военнослужащий также добавил, что на позициях был обнаружен большой арсенал боеприпасов, в основном для стрелкового вооружения.

https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность