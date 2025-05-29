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При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков - РИА Новости, 29.05.2025
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https://ria.ru/20250529/naemniki-2019696630.html
При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков
При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков - РИА Новости, 29.05.2025
При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков
После освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:30:00+03:00
2025-05-29T06:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. После освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных знаков, рассказал РИА Новости участник операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ибрагим Газиев. МО РФ 24 апреля сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. "Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно", - рассказал Газиев. Как уточнил штурмовик, бойцы ВС РФ заезжали на штурм в населенный пункт Богдановка на багги. Его подразделение спешилось в центре Богдановки у одного из уцелевших домов, вокруг которого находились укрепленные позиции противника. По словам бойцы, населенный пункт и позиции ВСУ были благополучно взяты благодаря хорошей боевой подготовке на учениях. Военнослужащий также добавил, что на позициях был обнаружен большой арсенал боеприпасов, в основном для стрелкового вооружения.
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков

Газиев: на позициях ВСУ нашли тела двух темнокожих боевиков без документов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. После освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных знаков, рассказал РИА Новости участник операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ибрагим Газиев.
МО РФ 24 апреля сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
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"Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно", - рассказал Газиев.
Как уточнил штурмовик, бойцы ВС РФ заезжали на штурм в населенный пункт Богдановка на багги. Его подразделение спешилось в центре Богдановки у одного из уцелевших домов, вокруг которого находились укрепленные позиции противника. По словам бойцы, населенный пункт и позиции ВСУ были благополучно взяты благодаря хорошей боевой подготовке на учениях.
Военнослужащий также добавил, что на позициях был обнаружен большой арсенал боеприпасов, в основном для стрелкового вооружения.
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