При освобождении Богдановки в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков
Газиев: на позициях ВСУ нашли тела двух темнокожих боевиков без документов
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. После освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях ВСУ были обнаружены тела двух темнокожих боевиков без документов и иных опознавательных знаков, рассказал РИА Новости участник операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ибрагим Газиев.
МО РФ 24 апреля сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
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"Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно", - рассказал Газиев.
Как уточнил штурмовик, бойцы ВС РФ заезжали на штурм в населенный пункт Богдановка на багги. Его подразделение спешилось в центре Богдановки у одного из уцелевших домов, вокруг которого находились укрепленные позиции противника. По словам бойцы, населенный пункт и позиции ВСУ были благополучно взяты благодаря хорошей боевой подготовке на учениях.
Военнослужащий также добавил, что на позициях был обнаружен большой арсенал боеприпасов, в основном для стрелкового вооружения.
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