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В Кемеровской области девочка погибла, подавившись мячиком-попрыгунчиком
В Кемеровской области девочка погибла, подавившись мячиком-попрыгунчиком - РИА Новости, 29.05.2025
В Кемеровской области девочка погибла, подавившись мячиком-попрыгунчиком
Двенадцатилетняя девочка из Кемеровской области погибла от удушения мячиком-попрыгунчиком, следователи СУ СК устанавливают обстоятельства ее смерти, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:14:00+03:00
2025-05-29T13:14:00+03:00
2025-05-29T13:24:00+03:00
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка из Кемеровской области погибла от удушения мячиком-попрыгунчиком, следователи СУ СК устанавливают обстоятельства ее смерти, сообщает пресс-служба ведомства. "Предварительно установлено, что вечером 28 мая 2025 года малолетняя находилась вместе с бабушкой дома. Услышав шум в ванной комнате, женщина зашла туда и увидела задыхавшуюся девочку, державшуюся за шею. Во рту у нее находится мячик (попрыгунчик). Несмотря на предпринятые меры по его извлечению, смерть ребенка наступила до приезда медиков", - сообщили в СУ СК региона. По данным следствия, попрыгунчик перекрыл дыхательные пути девочки, она погибла от асфиксии. СК устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемеровской области девочка погибла, подавившись мячиком-попрыгунчиком
В Кемеровской области 12-летняя девочка умерла во время игры с попрыгунчиком