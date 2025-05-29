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В Кемеровской области девочка погибла, подавившись мячиком-попрыгунчиком

В Кемеровской области девочка погибла, подавившись мячиком-попрыгунчиком - РИА Новости, 29.05.2025

В Кемеровской области девочка погибла, подавившись мячиком-попрыгунчиком

Двенадцатилетняя девочка из Кемеровской области погибла от удушения мячиком-попрыгунчиком, следователи СУ СК устанавливают обстоятельства ее смерти, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:14:00+03:00

2025-05-29T13:14:00+03:00

2025-05-29T13:24:00+03:00

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка из Кемеровской области погибла от удушения мячиком-попрыгунчиком, следователи СУ СК устанавливают обстоятельства ее смерти, сообщает пресс-служба ведомства. "Предварительно установлено, что вечером 28 мая 2025 года малолетняя находилась вместе с бабушкой дома. Услышав шум в ванной комнате, женщина зашла туда и увидела задыхавшуюся девочку, державшуюся за шею. Во рту у нее находится мячик (попрыгунчик). Несмотря на предпринятые меры по его извлечению, смерть ребенка наступила до приезда медиков", - сообщили в СУ СК региона. По данным следствия, попрыгунчик перекрыл дыхательные пути девочки, она погибла от асфиксии. СК устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250516/egipet-2017475973.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)