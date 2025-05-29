https://ria.ru/20250529/moskva-2021807107.html

Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве

Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве - РИА Новости, 09.06.2025

Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве

Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025

2025-05-29T10:04:00+03:00

2025-05-29T10:04:00+03:00

2025-06-09T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках". Фонтан с большим зеркалом водной глади обустроим на центральной площади, перед Большой спортивной ареной олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в сообщении столичного ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что работы пройдут в рамках первого этапа благоустройства территории. "До начала работ центральная площадь, на которой размещались парковки, была полностью заасфальтирована. Главная задача проекта – сделать новое городское пространство для свободного времяпрепровождения и организации различных событий", - добавляется в сообщении. Уточняется, что фонтан сделают неглубоким и вровень с покрытием площади. Если спустить из него воду, на освободившейся площадке можно будет проводить фестивали и другие мероприятия. Летом около фонтана будут размещаться места для отдыха – стульчики с банкетками. "В зимнее время на центральной площади и прилегающих к ней боковых аллеях планируется заливать каток, который станет одним из самых больших в городе", - рассказали в комплексе городского хозяйства. Фонтан будет устроен по принципу "инфинити пул" – это искусственный водоем, в котором вода переливается через края. Она будет подаваться из центра, наполнять чашу и переливаться в лотки, установленные по периметру, а из них уйдёт в накопительные емкости для очистки и вернется с помощью насосов. "Фонтан будет звуковым и с подсветкой. Для создания зрелищного эффекта оборудуем его разными форсунками: всего будет более 190 наклонных струйных, почти 770 для имитации тумана и 306 пузырьковых", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что на данный момент разработан котлован и подходят к завершению монолитные работы по устройству технического помещения. В нем будут установлены насосы, компенсационные ёмкости, оборудование для очистки и обеззараживания воды, системы управления и контроля её уровня, оснащение для функционирования фонтана. "В скором времени приступим к облицовке парапетов чаши гранитными плитами, а после – к монтажу оборудования и пусконаладочным работам", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250522/moskva-2018408610.html

https://realty.ria.ru/20250523/moskva-2018586931.html

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