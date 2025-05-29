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Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
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10:04 29.05.2025 (обновлено: 15:11 09.06.2025)
https://ria.ru/20250529/moskva-2021807107.html
Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве
Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве
Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-29T10:04:00+03:00
2025-06-09T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках". Фонтан с большим зеркалом водной глади обустроим на центральной площади, перед Большой спортивной ареной олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в сообщении столичного ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что работы пройдут в рамках первого этапа благоустройства территории. "До начала работ центральная площадь, на которой размещались парковки, была полностью заасфальтирована. Главная задача проекта – сделать новое городское пространство для свободного времяпрепровождения и организации различных событий", - добавляется в сообщении. Уточняется, что фонтан сделают неглубоким и вровень с покрытием площади. Если спустить из него воду, на освободившейся площадке можно будет проводить фестивали и другие мероприятия. Летом около фонтана будут размещаться места для отдыха – стульчики с банкетками. "В зимнее время на центральной площади и прилегающих к ней боковых аллеях планируется заливать каток, который станет одним из самых больших в городе", - рассказали в комплексе городского хозяйства. Фонтан будет устроен по принципу "инфинити пул" – это искусственный водоем, в котором вода переливается через края. Она будет подаваться из центра, наполнять чашу и переливаться в лотки, установленные по периметру, а из них уйдёт в накопительные емкости для очистки и вернется с помощью насосов. "Фонтан будет звуковым и с подсветкой. Для создания зрелищного эффекта оборудуем его разными форсунками: всего будет более 190 наклонных струйных, почти 770 для имитации тумана и 306 пузырьковых", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что на данный момент разработан котлован и подходят к завершению монолитные работы по устройству технического помещения. В нем будут установлены насосы, компенсационные ёмкости, оборудование для очистки и обеззараживания воды, системы управления и контроля её уровня, оснащение для функционирования фонтана. "В скором времени приступим к облицовке парапетов чаши гранитными плитами, а после – к монтажу оборудования и пусконаладочным работам", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250522/moskva-2018408610.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Новый фонтан появится в "Лужниках" в Москве

Фонтан площадью более 3,2 тыс квадратных метров появится в "Лужниках" в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтадион "Лужники" и канатная дорога в Москве
Стадион Лужники и канатная дорога в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Стадион "Лужники" и канатная дорога в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Фонтан площадью более 3,2 тысячи квадратных метров появится в "Лужниках". Фонтан с большим зеркалом водной глади обустроим на центральной площади, перед Большой спортивной ареной олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в сообщении столичного ведомства в Telegram-канале.
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Отмечается, что работы пройдут в рамках первого этапа благоустройства территории.
"До начала работ центральная площадь, на которой размещались парковки, была полностью заасфальтирована. Главная задача проекта – сделать новое городское пространство для свободного времяпрепровождения и организации различных событий", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что фонтан сделают неглубоким и вровень с покрытием площади. Если спустить из него воду, на освободившейся площадке можно будет проводить фестивали и другие мероприятия. Летом около фонтана будут размещаться места для отдыха – стульчики с банкетками.
"В зимнее время на центральной площади и прилегающих к ней боковых аллеях планируется заливать каток, который станет одним из самых больших в городе", - рассказали в комплексе городского хозяйства.
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Фонтан будет устроен по принципу "инфинити пул" – это искусственный водоем, в котором вода переливается через края. Она будет подаваться из центра, наполнять чашу и переливаться в лотки, установленные по периметру, а из них уйдёт в накопительные емкости для очистки и вернется с помощью насосов.
"Фонтан будет звуковым и с подсветкой. Для создания зрелищного эффекта оборудуем его разными форсунками: всего будет более 190 наклонных струйных, почти 770 для имитации тумана и 306 пузырьковых", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что на данный момент разработан котлован и подходят к завершению монолитные работы по устройству технического помещения. В нем будут установлены насосы, компенсационные ёмкости, оборудование для очистки и обеззараживания воды, системы управления и контроля её уровня, оснащение для функционирования фонтана.
"В скором времени приступим к облицовке парапетов чаши гранитными плитами, а после – к монтажу оборудования и пусконаладочным работам", - говорится в сообщении.
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