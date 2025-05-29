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Более 400 домов с декорированными фасадами обновили в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
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10:06 29.05.2025 (обновлено: 15:05 09.06.2025)
https://ria.ru/20250529/moskva-2021805981.html
Более 400 домов с декорированными фасадами обновили в Москве
Более 400 домов с декорированными фасадами обновили в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
Более 400 домов с декорированными фасадами обновили в Москве
Более 400 домов с архитектурно оформленными входами обновили в столице за десять лет в рамках программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-29T10:06:00+03:00
2025-06-09T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 400 домов с архитектурно оформленными входами обновили в столице за десять лет в рамках программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За десять лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали более 400 домов с порталами входов... Именно портал визуально выделяет подъезд, а также дает возможность архитектору проявить свой талант — украсить его лепниной, пилястрами или другими деталями", - говорится в сообщении. По данным сайта, на первом этапе специалисты приводят в порядок фасад домов, наносят антикоррозийную защиту, восстанавливают кирпичную кладку и архитектурные элементы. На завершающем этапе стены покрывают водоотталкивающим покрытием, чтобы защитить здание от осадков. По окончании основных фасадных работ специалисты делают ремонт балконов, заменяют отливы, устанавливают новые водосточные трубы, а также обновляют крышу. В сообщении уточнили, столичная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 400 домов с декорированными фасадами обновили в Москве

Более 400 домов с декорированными фасадами обновили в Москве за десять лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт фасадов зданий в Москве
Ремонт фасадов зданий в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ремонт фасадов зданий в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 400 домов с архитектурно оформленными входами обновили в столице за десять лет в рамках программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"За десять лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали более 400 домов с порталами входов... Именно портал визуально выделяет подъезд, а также дает возможность архитектору проявить свой талант — украсить его лепниной, пилястрами или другими деталями", - говорится в сообщении.
По данным сайта, на первом этапе специалисты приводят в порядок фасад домов, наносят антикоррозийную защиту, восстанавливают кирпичную кладку и архитектурные элементы. На завершающем этапе стены покрывают водоотталкивающим покрытием, чтобы защитить здание от осадков. По окончании основных фасадных работ специалисты делают ремонт балконов, заменяют отливы, устанавливают новые водосточные трубы, а также обновляют крышу.
В сообщении уточнили, столичная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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