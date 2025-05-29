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Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелся балкон, потушили
Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелся балкон, потушили - РИА Новости, 29.05.2025
Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелся балкон, потушили
Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелись балконы, потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:50:00+03:00
2025-05-29T18:50:00+03:00
2025-05-29T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелись балконы, потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Ранее ведомство сообщало, что в Гурьевском проезде в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа с частичным переходом на балконы вышележащих этажей многоэтажного жилого дома. "В 18:04 мск пожар ликвидирован на общей площади 38 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Пожар тушили 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС России.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелся балкон, потушили
МЧС: пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелись балконы, потушили