https://ria.ru/20250529/moskva-2019851394.html

Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелся балкон, потушили

Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелся балкон, потушили - РИА Новости, 29.05.2025

Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелся балкон, потушили

Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелись балконы, потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:50:00+03:00

2025-05-29T18:50:00+03:00

2025-05-29T18:50:00+03:00

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пожар в многоэтажке на юге Москвы, где ранее загорелись балконы, потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Ранее ведомство сообщало, что в Гурьевском проезде в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа с частичным переходом на балконы вышележащих этажей многоэтажного жилого дома. "В 18:04 мск пожар ликвидирован на общей площади 38 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Пожар тушили 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)