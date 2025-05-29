https://ria.ru/20250529/moskalkova-2019770784.html

Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области

Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области - РИА Новости, 29.05.2025

Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области

Украина не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к посещению удерживаемых в Сумах жителей Курской области, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:16:00+03:00

2025-05-29T14:16:00+03:00

2025-05-29T14:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к посещению удерживаемых в Сумах жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Люди (жители Курской области - ред.), которые вернулись, сказали, что последний месяц Международный Комитет Красного Креста перестал их посещать. Мы выяснили, что их не допускают к курянам, поэтому их питание резко ухудшилось", - сказала Москалькова журналистам. Федеральный омбудсмен отметила, что родственники удерживаемых на Украине курян и возвращенные в Россию жители Курской области рассказывали о питании. "Им запаривали зерна пшеницы, это была их основная еда. Они были свидетелями расстрелов мужчин мирных, военных. Конечно, люди страшного натерпелись… Оставшиеся (в Сумах куряне - ред.) рыдали, что их не смогли забрать, что они просто в отчаянии", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

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украина, курская область, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), в мире, сумы