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Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области
Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области - РИА Новости, 29.05.2025
Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области
Украина не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к посещению удерживаемых в Сумах жителей Курской области, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:16:00+03:00
2025-05-29T14:16:00+03:00
2025-05-29T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к посещению удерживаемых в Сумах жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Люди (жители Курской области - ред.), которые вернулись, сказали, что последний месяц Международный Комитет Красного Креста перестал их посещать. Мы выяснили, что их не допускают к курянам, поэтому их питание резко ухудшилось", - сказала Москалькова журналистам. Федеральный омбудсмен отметила, что родственники удерживаемых на Украине курян и возвращенные в Россию жители Курской области рассказывали о питании. "Им запаривали зерна пшеницы, это была их основная еда. Они были свидетелями расстрелов мужчин мирных, военных. Конечно, люди страшного натерпелись… Оставшиеся (в Сумах куряне - ред.) рыдали, что их не смогли забрать, что они просто в отчаянии", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире, Сумы
Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области
Москалькова: Украина не допускает МККК к удерживаемым в Сумах курянам