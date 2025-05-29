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Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 29.05.2025 (обновлено: 14:26 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/moskalkova-2019770784.html
Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области
Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области - РИА Новости, 29.05.2025
Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области
Украина не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к посещению удерживаемых в Сумах жителей Курской области, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:16:00+03:00
2025-05-29T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
сумы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к посещению удерживаемых в Сумах жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Люди (жители Курской области - ред.), которые вернулись, сказали, что последний месяц Международный Комитет Красного Креста перестал их посещать. Мы выяснили, что их не допускают к курянам, поэтому их питание резко ухудшилось", - сказала Москалькова журналистам. Федеральный омбудсмен отметила, что родственники удерживаемых на Украине курян и возвращенные в Россию жители Курской области рассказывали о питании. "Им запаривали зерна пшеницы, это была их основная еда. Они были свидетелями расстрелов мужчин мирных, военных. Конечно, люди страшного натерпелись… Оставшиеся (в Сумах куряне - ред.) рыдали, что их не смогли забрать, что они просто в отчаянии", - добавила Москалькова.
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украина, курская область, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), в мире, сумы
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире, Сумы
Москалькова: Украина не допускает МККК к жителям Курской области

Москалькова: Украина не допускает МККК к удерживаемым в Сумах курянам

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение мирных жителей в Курскую область
Возвращение мирных жителей в Курскую область - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение мирных жителей в Курскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина не допускает представителей Международного Комитета Красного Креста к посещению удерживаемых в Сумах жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Люди (жители Курской области - ред.), которые вернулись, сказали, что последний месяц Международный Комитет Красного Креста перестал их посещать. Мы выяснили, что их не допускают к курянам, поэтому их питание резко ухудшилось", - сказала Москалькова журналистам.
Федеральный омбудсмен отметила, что родственники удерживаемых на Украине курян и возвращенные в Россию жители Курской области рассказывали о питании.
"Им запаривали зерна пшеницы, это была их основная еда. Они были свидетелями расстрелов мужчин мирных, военных. Конечно, люди страшного натерпелись… Оставшиеся (в Сумах куряне - ред.) рыдали, что их не смогли забрать, что они просто в отчаянии", - добавила Москалькова.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В миреСумы
 
 
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