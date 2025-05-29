https://ria.ru/20250529/moshenniki-2019755179.html

В Петербурге пенсионер-блокадник отдал мошенникам более 43 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер-блокадник отдал мошенникам более 43 миллионов рублей - РИА Новости, 29.05.2025

В Петербурге пенсионер-блокадник отдал мошенникам более 43 миллионов рублей

Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:10:00+03:00

2025-05-29T13:10:00+03:00

2025-05-29T13:10:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Невского района обратился 91-летний житель блокадного Ленинграда, живущий на улице Коллонтай. "Пенсионер сообщил, что в период с 19 по 27 мая ему звонила неизвестная и обманным путем убедила передать курьеру 43 399 360 рублей, встретившись с ним 21 мая у дома 4 по Искровскому проспекту", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинград