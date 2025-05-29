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Парк "Молодежный" обустраивают в белгородских Валуйках - РИА Новости, 29.05.2025
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Белгородская область
 
12:31 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/molodezhnyy-2019746042.html
Парк "Молодежный" обустраивают в белгородских Валуйках
Парк "Молодежный" обустраивают в белгородских Валуйках - РИА Новости, 29.05.2025
Парк "Молодежный" обустраивают в белгородских Валуйках
В Валуйках Белгородской области приступили к благоустройству парка "Молодёжный" на площади почти 30 тысяч квадратных метров, работы планируется завершить в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:31:00+03:00
2025-05-29T12:31:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. В Валуйках Белгородской области приступили к благоустройству парка "Молодёжный" на площади почти 30 тысяч квадратных метров, работы планируется завершить в ноябре, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В 2025 году в Валуйках Белгородской области планируют благоустроить парк "Молодёжный" в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Планируется, что работы завершатся в ноябре 2025 года. На эти цели направлено порядка 15,8 миллиона рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. По словам губернатора, в прошлом году жители проголосовали в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", а в этом году уже начались работы. Объект расположен в микрорайоне Соцгород. Его площадь – почти 30 тысяч квадратных метров. После ремонта в парке появятся обустроенная входная арка, спортивная площадка, зона тихого отдыха с современным навесом, детские игровая и научная площадки с травмобезопасным покрытием. Здесь установят скамейки, урны, велопарковки и контейнерное озеленение, а также выполнят реконструкцию асфальтобетонного покрытия с устройством нового плиточного и покрытия из граноотсева. На территории парка будут высажены лиственные породы деревьев. Общая стоимость работ – 15,8 миллиона рублей, из которых 12,5 миллиона рублей – это средства федерального бюджета, 3,2 миллиона рублей – средства областного и местного бюджетов. Благоустройство планируется завершить в ноябре. Губернатор Белгородской области напомнил, что голосование за объекты благоустройства на 2026 год по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" близится к завершению. Проголосовать можно до 12 июня 2025 года включительно. В текущем году для голосования предложено 30 общественных пространств в Губкинском и Старооскольском, Алексеевском, Яковлевском и Новооскольском округах, а также Красногвардейском, Корочанском, Ивнянском, Ракитянском, Чернянском районах и Белгороде. На территории Белгородской области федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2019 года. За это время благоустроено 473 территории. Общий объем финансирования составил 4,6 миллиарда рублей, из которых средства федерального бюджета – 3,5 миллиарда рублей. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" направлен на улучшение качества жизни населения и оказывает большое влияние на развитие населённых пунктов. В его рамках благоустраиваются общественные территории, парки и набережные. Всего в 2025 году в Белгородской области запланировано благоустроить 33 территории, из которых 30 общественных пространств и три дворовые территории МКД. Кроме того, будут реализованы четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Короча, Губкин, Бирюч и Новый Оскол.
https://ria.ru/20250528/klepikov-2019605528.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Парк "Молодежный" обустраивают в белгородских Валуйках

Гладков: в белгородских Валуйках обустраивают парк "Молодежный"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. В Валуйках Белгородской области приступили к благоустройству парка "Молодёжный" на площади почти 30 тысяч квадратных метров, работы планируется завершить в ноябре, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В 2025 году в Валуйках Белгородской области планируют благоустроить парк "Молодёжный" в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Планируется, что работы завершатся в ноябре 2025 года. На эти цели направлено порядка 15,8 миллиона рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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По словам губернатора, в прошлом году жители проголосовали в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", а в этом году уже начались работы. Объект расположен в микрорайоне Соцгород. Его площадь – почти 30 тысяч квадратных метров. После ремонта в парке появятся обустроенная входная арка, спортивная площадка, зона тихого отдыха с современным навесом, детские игровая и научная площадки с травмобезопасным покрытием. Здесь установят скамейки, урны, велопарковки и контейнерное озеленение, а также выполнят реконструкцию асфальтобетонного покрытия с устройством нового плиточного и покрытия из граноотсева.
На территории парка будут высажены лиственные породы деревьев. Общая стоимость работ – 15,8 миллиона рублей, из которых 12,5 миллиона рублей – это средства федерального бюджета, 3,2 миллиона рублей – средства областного и местного бюджетов. Благоустройство планируется завершить в ноябре.
Губернатор Белгородской области напомнил, что голосование за объекты благоустройства на 2026 год по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" близится к завершению. Проголосовать можно до 12 июня 2025 года включительно. В текущем году для голосования предложено 30 общественных пространств в Губкинском и Старооскольском, Алексеевском, Яковлевском и Новооскольском округах, а также Красногвардейском, Корочанском, Ивнянском, Ракитянском, Чернянском районах и Белгороде.
На территории Белгородской области федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2019 года. За это время благоустроено 473 территории. Общий объем финансирования составил 4,6 миллиарда рублей, из которых средства федерального бюджета – 3,5 миллиарда рублей.
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" направлен на улучшение качества жизни населения и оказывает большое влияние на развитие населённых пунктов. В его рамках благоустраиваются общественные территории, парки и набережные.
Всего в 2025 году в Белгородской области запланировано благоустроить 33 территории, из которых 30 общественных пространств и три дворовые территории МКД. Кроме того, будут реализованы четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Короча, Губкин, Бирюч и Новый Оскол.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 13:18
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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