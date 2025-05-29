https://ria.ru/20250529/moldaviya-2019796223.html

В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул

В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул - РИА Новости, 29.05.2025

В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул

Заседание районного суда Кишинева по обвинению главы Гагаузии Евгении Гуцул в возможной причастности к финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор"... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:50:00+03:00

2025-05-29T15:50:00+03:00

2025-05-29T16:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Заседание районного суда Кишинева по обвинению главы Гагаузии Евгении Гуцул в возможной причастности к финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор" началось на фоне митинга протеста сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Позже суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня. Более 500 человек пикетируют кишиневский суд. Гражданские активисты и депутаты от блока "Победа" тоже находятся среди митингующих. Они высказывают слова в поддержку Гуцул. "Власть пытается наказать блок "Победа", который в оппозиции. Страдает и башкан Гагаузии. Власть боится нас, народ Молдовы!", - сказал в ходе выступления активист блока Павел Вережану. Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости, что защита главы Гагаузии настаивает на ее непричастности "ни к каким финансовым операциям или процессу финансированию политсил". Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html

https://ria.ru/20250524/opyt-2018735391.html

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Ольга Фомченкова

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