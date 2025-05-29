Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 29.05.2025 (обновлено: 16:09 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/moldaviya-2019796223.html
В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул - РИА Новости, 29.05.2025
В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул
Заседание районного суда Кишинева по обвинению главы Гагаузии Евгении Гуцул в возможной причастности к финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор"... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:50:00+03:00
2025-05-29T16:09:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
илан шор
задержание главы гагаузии гуцул
кишинев
гагаузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609608_0:54:3013:1749_1920x0_80_0_0_4ba3d314a35aebf7dc0f872a51963283.jpg
КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Заседание районного суда Кишинева по обвинению главы Гагаузии Евгении Гуцул в возможной причастности к финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор" началось на фоне митинга протеста сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Позже суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня. Более 500 человек пикетируют кишиневский суд. Гражданские активисты и депутаты от блока "Победа" тоже находятся среди митингующих. Они высказывают слова в поддержку Гуцул. "Власть пытается наказать блок "Победа", который в оппозиции. Страдает и башкан Гагаузии. Власть боится нас, народ Молдовы!", - сказал в ходе выступления активист блока Павел Вережану. Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости, что защита главы Гагаузии настаивает на ее непричастности "ни к каким финансовым операциям или процессу финансированию политсил". Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html
https://ria.ru/20250524/opyt-2018735391.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609608_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d818e5950917bd6f00525b3b3e300ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, гагаузия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Кишинев, Гагаузия
В Кишиневе началось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул

Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул проходит на фоне протестов оппозиции

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Заседание районного суда Кишинева по обвинению главы Гагаузии Евгении Гуцул в возможной причастности к финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор" началось на фоне митинга протеста сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Позже суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
Более 500 человек пикетируют кишиневский суд. Гражданские активисты и депутаты от блока "Победа" тоже находятся среди митингующих. Они высказывают слова в поддержку Гуцул.
"Власть пытается наказать блок "Победа", который в оппозиции. Страдает и башкан Гагаузии. Власть боится нас, народ Молдовы!", - сказал в ходе выступления активист блока Павел Вережану.
Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости, что защита главы Гагаузии настаивает на ее непричастности "ни к каким финансовым операциям или процессу финансированию политсил".
Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного.
Участники митинга в поддержку Александра Нестеровского возле здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Осталось полгода". Россию оскорбила одна из слабейших стран Европы
25 марта, 08:00
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Дальше будет хуже". Опыт Украины прижился в Европе
24 мая, 08:00
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорЗадержание главы Гагаузии ГуцулКишиневГагаузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала