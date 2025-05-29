https://ria.ru/20250529/medvedev-2019849721.html

Медведев посетил "Сколково"

Медведев посетил "Сколково" - РИА Новости, 29.05.2025

Медведев посетил "Сколково"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил инновационный центр "Сколково" и принял участие в открытии технологической конференции Startup Village. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:36:00+03:00

2025-05-29T18:36:00+03:00

2025-05-29T18:39:00+03:00

россия

дмитрий медведев

сколково

технологии

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил инновационный центр "Сколково" и принял участие в открытии технологической конференции Startup Village. Церемония открытия XIII конференции Startup Village состоялось в четверг в Центральном парке "Сколково". Медведев возглавляет попечительский совет Фонда "Сколково". "Не буду вас благодарить за то, что вы пришли сюда вместо работы. Вот я сюда пришёл на работу. Я думаю, что вы тоже, поскольку для большинства собравшихся здесь и в этих прекрасных местах сегодня день такой рабочий, день контактов, день разговоров, из которых потом вырастают самые лучшие проекты", - обратился Медведев к участникам конференции на церемонии открытия. Глава попечительского совета фонда пожелал им "колоссальных успехов". "Люди вы молодые, энергичные, творческие. Погода в этом году способствует просто идеально. Помню, несколько лет назад было холодно, мы тут стояли, мерзли. А сейчас просто, по сути, лето. Воспользуйтесь этим", - посоветовал он. Замглавы Совбеза, кроме того, ознакомился с открывшейся в рамках конференции выставкой технологических проектов, на которой представлены перспективные разработки.

https://ria.ru/20250424/skolkovo-2013058227.html

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россия, дмитрий медведев, сколково, технологии