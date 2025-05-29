https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html
На жителя Приморья напал медведь
На жителя Приморья напал медведь - РИА Новости, 29.05.2025
На жителя Приморья напал медведь
Медведь напал на мужчину в лесу у села в Чугуевском районе Приморья, пострадавший госпитализирован, сообщает в четверг региональное УМВД РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:19:00+03:00
2025-05-29T14:19:00+03:00
2025-05-29T14:19:00+03:00
происшествия
чугуевский район
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Медведь напал на мужчину в лесу у села в Чугуевском районе Приморья, пострадавший госпитализирован, сообщает в четверг региональное УМВД РФ. "В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому округу поступило сообщение о том, что в лесном массиве около села Ленино дикое животное напало на 32-летнего местного жителя. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка. Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, медведь не обнаружен. В район выехали специалисты охотнадзора. Участковые уполномоченные полиции проводят беседы с охотниками и местными жителями о том, что нельзя выходить в опасный участок лесного массива.
https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html
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происшествия, чугуевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, приморский край
Происшествия, Чугуевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Приморский край
На жителя Приморья напал медведь
Медведь напал в лесу на жителя Приморья, мужчину госпитализировали