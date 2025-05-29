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На жителя Приморья напал медведь - РИА Новости, 29.05.2025
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14:19 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html
На жителя Приморья напал медведь
На жителя Приморья напал медведь - РИА Новости, 29.05.2025
На жителя Приморья напал медведь
Медведь напал на мужчину в лесу у села в Чугуевском районе Приморья, пострадавший госпитализирован, сообщает в четверг региональное УМВД РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:19:00+03:00
2025-05-29T14:19:00+03:00
происшествия
чугуевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Медведь напал на мужчину в лесу у села в Чугуевском районе Приморья, пострадавший госпитализирован, сообщает в четверг региональное УМВД РФ. "В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому округу поступило сообщение о том, что в лесном массиве около села Ленино дикое животное напало на 32-летнего местного жителя. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка. Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, медведь не обнаружен. В район выехали специалисты охотнадзора. Участковые уполномоченные полиции проводят беседы с охотниками и местными жителями о том, что нельзя выходить в опасный участок лесного массива.
https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html
чугуевский район
россия
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происшествия, чугуевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, приморский край
Происшествия, Чугуевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Приморский край
На жителя Приморья напал медведь

Медведь напал в лесу на жителя Приморья, мужчину госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Медведь напал на мужчину в лесу у села в Чугуевском районе Приморья, пострадавший госпитализирован, сообщает в четверг региональное УМВД РФ.
"В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому округу поступило сообщение о том, что в лесном массиве около села Ленино дикое животное напало на 32-летнего местного жителя. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка. Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, медведь не обнаружен.
В район выехали специалисты охотнадзора. Участковые уполномоченные полиции проводят беседы с охотниками и местными жителями о том, что нельзя выходить в опасный участок лесного массива.
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ПроисшествияЧугуевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПриморский край
 
 
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