https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html

На жителя Приморья напал медведь

На жителя Приморья напал медведь - РИА Новости, 29.05.2025

На жителя Приморья напал медведь

Медведь напал на мужчину в лесу у села в Чугуевском районе Приморья, пострадавший госпитализирован, сообщает в четверг региональное УМВД РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:19:00+03:00

2025-05-29T14:19:00+03:00

2025-05-29T14:19:00+03:00

происшествия

чугуевский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Медведь напал на мужчину в лесу у села в Чугуевском районе Приморья, пострадавший госпитализирован, сообщает в четверг региональное УМВД РФ. "В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому округу поступило сообщение о том, что в лесном массиве около села Ленино дикое животное напало на 32-летнего местного жителя. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка. Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, медведь не обнаружен. В район выехали специалисты охотнадзора. Участковые уполномоченные полиции проводят беседы с охотниками и местными жителями о том, что нельзя выходить в опасный участок лесного массива.

https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html

чугуевский район

россия

приморский край

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происшествия, чугуевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, приморский край