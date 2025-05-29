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СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому
СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому - РИА Новости, 29.05.2025
СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз украинских националистов помощнику президента Владимиру Мединскому, сообщила РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:18:00+03:00
2025-05-29T09:18:00+03:00
2025-05-29T09:54:00+03:00
происшествия
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владимир мединский
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз украинских националистов помощнику президента Владимиру Мединскому, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента России Владимира Ростиславовича Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело", — сказала она.Петренко уточнила, что следователи и оперативные службы выяснят, кто стоит за этим преступлением, их привлекут к ответственности.Накануне вечером телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского, в том числе детям. По его словам, помощник президента спрашивал об этом у министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых Киев якобы не влияет.Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Как сообщил в среду глава МИД Сергей Лавров, второй раунд переговоров пройдет 2 июня в Стамбуле.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html
https://ria.ru/20250528/slutskiy-2019673247.html
https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир мединский, светлана петренко, александр бастрыкин, украина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Мединский, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Украина
СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому