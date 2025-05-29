https://ria.ru/20250529/medinskiy-2019711911.html

СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому

СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому - РИА Новости, 29.05.2025

СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов Мединскому

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз украинских националистов помощнику президента Владимиру Мединскому, сообщила РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:18:00+03:00

2025-05-29T09:18:00+03:00

2025-05-29T09:54:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир мединский

светлана петренко

александр бастрыкин

украина

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз украинских националистов помощнику президента Владимиру Мединскому, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента России Владимира Ростиславовича Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело", — сказала она.Петренко уточнила, что следователи и оперативные службы выяснят, кто стоит за этим преступлением, их привлекут к ответственности.Накануне вечером телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского, в том числе детям. По его словам, помощник президента спрашивал об этом у министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых Киев якобы не влияет.Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Как сообщил в среду глава МИД Сергей Лавров, второй раунд переговоров пройдет 2 июня в Стамбуле.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html

https://ria.ru/20250528/slutskiy-2019673247.html

https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир мединский, светлана петренко, александр бастрыкин, украина