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Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 29.05.2025
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11:29 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/medinskij-2019731751.html
Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец"
Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 29.05.2025
Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец"
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, которому поступали угрозы от украинских националистов,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:29:00+03:00
2025-05-29T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, которому поступали угрозы от украинских националистов, находится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело. Сам Мединский еще в 2023 году сообщал, что обнаружил свои данные в базе данных "Миротворца", где, как он заявил, его обвиняют в том числе в уничтожении культурного наследия. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир мединский, владимир соловьев (телеведущий), рустем умеров, следственный комитет россии (ск рф), обсе
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Мединский, Владимир Соловьев (телеведущий), Рустем Умеров, Следственный комитет России (СК РФ), ОБСЕ
Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец"

Сайт "Миротворец" обвинил Мединского в уничтожении культурного наследия Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, которому поступали угрозы от украинских националистов, находится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Сам Мединский еще в 2023 году сообщал, что обнаружил свои данные в базе данных "Миротворца", где, как он заявил, его обвиняют в том числе в уничтожении культурного наследия.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Слуцкий высказался об угрозах украинских нацистов семье Мединского
28 мая, 23:15
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир МединскийВладимир Соловьев (телеведущий)Рустем УмеровСледственный комитет России (СК РФ)ОБСЕ
 
 
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