https://ria.ru/20250529/medinskij-2019731751.html

Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец"

Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 29.05.2025

Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец"

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, которому поступали угрозы от украинских националистов,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:29:00+03:00

2025-05-29T11:29:00+03:00

2025-05-29T11:29:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

владимир мединский

владимир соловьев (телеведущий)

рустем умеров

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775359633_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_1a45d25ea93e450f4412f7cf64d587a1.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, которому поступали угрозы от украинских националистов, находится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело. Сам Мединский еще в 2023 году сообщал, что обнаружил свои данные в базе данных "Миротворца", где, как он заявил, его обвиняют в том числе в уничтожении культурного наследия. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html

https://ria.ru/20250528/slutskiy-2019673247.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, киев, украина, владимир мединский, владимир соловьев (телеведущий), рустем умеров, следственный комитет россии (ск рф), обсе