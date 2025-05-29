Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец"
Сайт "Миротворец" обвинил Мединского в уничтожении культурного наследия Украины
Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, которому поступали угрозы от украинских националистов, находится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело.
Сам Мединский еще в 2023 году сообщал, что обнаружил свои данные в базе данных "Миротворца", где, как он заявил, его обвиняют в том числе в уничтожении культурного наследия.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.