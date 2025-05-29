https://ria.ru/20250529/mastor-2019852681.html

Земельный форум "Мастор" стартовал в Мордовии

Земельный форум "Мастор" стартовал в Мордовии - РИА Новости, 29.05.2025

Земельный форум "Мастор" стартовал в Мордовии

Ежегодный земельный форум "Мастор" стартовал в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:09:00+03:00

2025-05-29T19:09:00+03:00

2025-05-29T19:09:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Ежегодный земельный форум "Мастор" стартовал в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Форум "Мастор" - одно из ключевых событий в земельно-имущественной сфере. Форум объединил участников из более 50 регионов России и пяти зарубежных стран - Объединенных Арабских Эмиратов, Белоруссии, Таджикистана, Турции и ЮАР. "Деловая программа форума посвящена вопросам эффективного управления государственной собственностью, оптимизации процессов кадастрового учёта и регистрации прав собственности, реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости, развития инфраструктуры и повышения качества жизни населения. Одно из новых и ключевых направлений в повестке форума - комплексное развитие территорий", - говорится в сообщении. Приветствуя участников, глава Мордовии Артём Здунов отметил, что эта площадка для диалога получила международное развитие, форум привлекает внимание и интерес авторитетных экспертов, профессионалов отрасли, даёт возможность узнать о передовом мировом опыте зарубежных коллег и перспективах градостроительного развития. "Мы понимаем, что любое развитие сегодня невозможно без применения цифровых технологий. Цифровизацию процессов управления публичной собственностью мы осуществляем совместно с Росимуществом. Благодаря поддержке ведомства в республике стало возможно создание промышленного парка и особой экономической зоны, начата реализация инвестиционных проектов на базе старых производственных цехов", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что Мордовия активно сотрудничает и с Росреестром, который инициировал процесс объединения всех цифровых систем, использующих геопространственные данные на единой платформе - "Национальная система пространственных данных". Интеграция проходит поэтапно, а завершение запланировано к 2030 году. Республика вошла в проект в качестве "пилотного" региона в 2023 году, сейчас с НСПД интегрированы региональные информационные системы. Было отмечено, что ни одна, даже самая совершенная цифровая платформа, не будет работать без полных и достоверных сведений. Росреестр реализует амбициозную задачу - совместно с субъектами собрать полные сведения об объектах недвижимости в своей базе. Всё это направлено на повышение инвестиционной привлекательности и налогового потенциала территорий. Отдельное внимание в рамках форума будет уделено вопросу вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В Мордовии только за последние несколько лет в сельхозоборот введено около 60 тысяч гектаров. "Все, что связано с землей, водоразделом имеет принципиальное значение в мире и обществе. Многие вопросы социальной и политической напряжённости этим профессиональным сообществом мы могли бы снять. Призываю вас на полях форума обсуждать технологические вопросы решения этих сложных задач - это будет реальная польза для общества", - подчеркнул Здунов. Глава Мордовии провел встречу с зарубежными участниками форума "Мастор", отметив, что республика открыта для взаимодействия и работает с зарубежными партнерами по многим направлениям. Так, доля исламских стран во внешней торговле республики превышает 40%. Здунов подчеркнул значимость эффективного управления землей и имуществом для всех государств, отметил необходимость обмена опытом работы по регистрации, инвентаризации собственности, использованию передовых информационных технологий. Иностранные гости поблагодарил главу Мордовии за приглашение на форум, сообщив, что такие мероприятия закладывают прочную основу для долгосрочного взаимодействия, и заявили о готовности расширять двусторонние связи. Глава республики предложил со следующего года расширить событийную повестку форума, включив в него не только профильные мероприятия, но и совместные проекты в сфере культуры и спорта.

https://ria.ru/20250529/zdunov-2019755673.html

https://ria.ru/20250527/proizvodstvo-2019328080.html

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россия, артем здунов, республика мордовия