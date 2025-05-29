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Маск не оправдал собственных ожиданий на посту главы DOGE, пишет Politico

Маск не оправдал собственных ожиданий на посту главы DOGE, пишет Politico - РИА Новости, 29.05.2025

Маск не оправдал собственных ожиданий на посту главы DOGE, пишет Politico

Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:47:00+03:00

2025-05-29T15:47:00+03:00

2025-05-29T15:47:00+03:00

в мире

сша

илон маск

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению государственных расходов на 1 триллион долларов, сообщает газета Politico. "Маск потерпел неудачу по собственным меркам, не приблизившись к разрекламированной цели в 1 триллион долларов сокращений и практически не повлияв на долговой и дефицитный кризисы Америки", - приводит издание оценку своей редакции. Журналисты отмечают, что несмотря на заявленные амбиции реформировать работу федеральных агентств, инициатива DOGE завершилась без системных результатов. Маск покидает ведомство, жалуясь на "постоянное сопротивление" попыткам изменений. "Похоже, DOGE запомнится скорее как хаотично упущенная возможность, чем как преобразование федерального правительства, и показательно, что Маск уходит с жалобами на "непрекращающуюся борьбу" за реформу", - добавляет Politico. В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250528/mask-2019466463.html

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в мире, сша, илон маск