https://ria.ru/20250529/malkov-2019818763.html
Одиннадцать рязанских населенных пунктов газифицированы в прошлом году
Одиннадцать рязанских населенных пунктов газифицированы в прошлом году - РИА Новости, 29.05.2025
Одиннадцать рязанских населенных пунктов газифицированы в прошлом году
В Рязанской области в прошлом году газифицировали 11 населенных пунктов, в целом в регионе около 93% жителей имеют возможность подключить свои дома к газу,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:04:00+03:00
2025-05-29T17:04:00+03:00
2025-05-29T17:04:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. В Рязанской области в прошлом году газифицировали 11 населенных пунктов, в целом в регионе около 93% жителей имеют возможность подключить свои дома к газу, сообщил губернатор Павел Малков. "Занимаемся газификацией. В целом у нас высокая доля, высокий процент газификации по региону. На память, около 93% жителей у нас сейчас имеют возможность подключить свои дома к газу. Но тем не менее продолжаем прокладку линий. В прошлом году около 33 километров газопровода проложили, 11 населенных пунктов газифицировали", - рассказал Павел Малков в рамках прямой линии, трансляция которой велась в социальных сетях. По его словам, отдельная работа ведется по газификации населенных пунктов, расположенных в районе национального парка. "Непростая задача, очень дорогие сети получаются и очень сложные согласования, но мы этот путь пройдем", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20250529/shkola-2019780035.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Одиннадцать рязанских населенных пунктов газифицированы в прошлом году
Малков: одиннадцать рязанских населенных пунктов газифицированы в прошлом году
РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. В Рязанской области в прошлом году газифицировали 11 населенных пунктов, в целом в регионе около 93% жителей имеют возможность подключить свои дома к газу, сообщил губернатор Павел Малков.
"Занимаемся газификацией. В целом у нас высокая доля, высокий процент газификации по региону. На память, около 93% жителей у нас сейчас имеют возможность подключить свои дома к газу. Но тем не менее продолжаем прокладку линий. В прошлом году около 33 километров газопровода проложили, 11 населенных пунктов газифицировали", - рассказал Павел Малков в рамках прямой линии, трансляция которой велась в социальных сетях.
По его словам, отдельная работа ведется по газификации населенных пунктов, расположенных в районе национального парка.
"Непростая задача, очень дорогие сети получаются и очень сложные согласования, но мы этот путь пройдем", - подчеркнул Павел Малков.