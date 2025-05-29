https://ria.ru/20250529/maksakova-2019795610.html

"Дети меня ненавидят": Максакова* потеряла семью и квартиру за 200 млн

"Дети меня ненавидят": Максакова* потеряла семью и квартиру за 200 млн - РИА Новости, 29.05.2025

"Дети меня ненавидят": Максакова* потеряла семью и квартиру за 200 млн

Мария Максакова* когда-то блистала на российской сцене, жила в роскошной квартире и растила троих детей. Сегодня она жалуется в интервью, что семья ее "выжила", РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:19:00+03:00

2025-05-29T19:19:00+03:00

2025-05-29T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мария Максакова* когда-то блистала на российской сцене, жила в роскошной квартире и растила троих детей. Сегодня она жалуется в интервью, что семья ее "выжила", а дети отняли все имущество. Что случилось с некогда успешной певицей? И почему родная семья от нее отвернулась?Звездная династия и блестящая карьераМария Максакова* родилась в музыкальной династии — ее бабушка была любимой певицей Сталина, мать стала народной артисткой России. Сама Мария получила блестящее образование в Гнесинке, окончив академию с красным дипломом.Россия дала ей все: престижное образование, сценические площадки, признание публики. Оперная дива годами блистала на столичных театральных подмостках, преподавала, работала телеведущей.У певицы трое детей — старшие Илья и Людмила от отношений с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, младший Иван от брака с Денисом Вороненковым. Семья жила в роскошных апартаментах на Краснопресненской набережной.Начало бегства и метания между странамиПервые проблемы у Максаковой* начались в 2016 году. Пара спешно переехала в Киев, где экс-депутат Госдумы рассчитывал переждать неприятности. После убийства Вороненкова в марте 2017 года в центре Киева певица осталась на Украине одна с маленьким сыном.В Киеве певица попыталась продолжить карьеру — стала солисткой Национальной оперы Украины, выступала в театрах Харькова и Днепра. В 2018 году вышла замуж за адвоката ингушского происхождения Далхата Халаева, но семейная жизнь не заладилась.Певица возвращалась в Москву — планировала возобновить концертную деятельность в России и наладить отношения с матерью и детьми. Но попытки примирения провалились.Поддержка террористических организацийВ 2021 году Максакова* кардинально изменила жизнь — окончательно сбежала в Киев с младшим сыном и начала открыто критиковать российскую власть. В одном из интервью певица сравнила себя с Дюймовочкой, а россиян назвала "жабами, крысами и кротами".На Украине артистка активно поддержала организации, признанные в России террористическими. Певица открыто выражала солидарность с "Легионом "Свобода России"** и другими русофобскими структурами.Родина-кормилица предательство не прощаетТакая позиция окончательно похоронила ее репутацию в российском культурном сообществе. Коллеги по цеху отреклись от бывшей звезды, а ее имя стало ассоциироваться исключительно с предательством и неблагодарностью.Минюст России признал артистку иноагентом в 2023 году. Официальная формулировка гласила: она призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти РФ, участвовала в работе иностранных информационных площадок.Осенью 2024 года против звезды возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к действиям, угрожающим безопасности государства. Суд вынес заочный приговор об аресте. Через полгода открыли второе дело — за видеоролики без отметки о статусе иноагента.В соцсетях Марию называют позором для династии. Особенно пользователей возмутили ее слова о "гибридах самок богомолов и свиноматок" — именно так она описала россиянок.Жалобы на "манкуртов" и равнодушиеМаксакова* горько сетовала на равнодушие близких после побега в 2021 году: "Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?"Певица удивлялась результату собственных действий — тому, что преданные ею дети отплатили той же монетой. При этом она не признавала связи между своими политическими заявлениями и охлаждением семейных отношений."Вся семья меня ненавидит"После политического скандала отношения звезды с родными окончательно разладились. Дети не поддержали ее позицию и фактически отреклись от матери."Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи", — жаловалась певица в интервью.Артистка высказывала подозрения, что родственники рассчитывали на ее смерть после убийства мужа Дениса Вороненкова в 2017 году. Теперь же, по ее словам, "любыми путями пытаются отнять имущество".Судебная война с собственными детьмиСамый болезненный удар Мария получила от собственных детей. В 2024-2025 годах певица пыталась оспорить в московском суде права Ильи и Людмилы на квартиру площадью 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной стоимостью около 200 миллионов рублей.По документам недвижимость зарегистрирована на детей, которые живут с бабушкой Людмилой Васильевной в Москве. Певица утверждала, что ранее якобы подписала договор дарения в нетрезвом состоянии, поэтому требовала признать сделку недействительной.Суд отказал Максаковой* в удовлетворении иска, а последующие апелляции были оставлены без движения. Решение вступило в силу в 2025 году — дети окончательно получили право на роскошные апартаменты.* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.** Украинская террористическая организация, запрещенная в России

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россия, украина, киев, мария максакова, денис вороненков, госдума рф