https://ria.ru/20250529/lyudin-2019826272.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес - РИА Новости, 29.05.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес

Важно поддерживать нижегородский бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью, заявил председатель законодательного... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:27:00+03:00

2025-05-29T17:27:00+03:00

2025-05-29T17:27:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Важно поддерживать нижегородский бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента в четверг приняли в первом чтении проект закона "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области", который направлен на поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, соблюдают экологические стандарты и реализуют социальные инициативы. Законопроект предусматривает создание реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности и предоставление им мер поддержки, включая налоговые льготы, приоритетное рассмотрение обращений, консультационную помощь и субсидии. "Важно поддерживать в Нижегородской области бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью. В новом законопроекте впервые даётся определение понятию ответственного ведения бизнеса. Это предполагает сохранение окружающей среды, установление дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализацию социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни населения региона", - заявил Люлин. Спикер нижегородского парламента подчеркнул, что "статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности подтверждает его надежность и говорит о том, что бизнес активно взаимодействует с государством, инвестирует в экономику региона, развивает кадровый потенциал, участвует в общественных социальных проектах". Как отметил председатель комитета законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, реализация законопроекта позволит укрепить доверие между бизнесом и властью, а также создать дополнительные стимулы для развития социально ориентированных предпринимательских инициатив. "Ответственное ведение бизнеса – это не только соблюдение законодательства, но и активное участие в жизни региона. Документ предлагает конкретные механизмы поощрения таких компаний, что в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций и повышению качества жизни в области", - сказал Норенков. Депутаты отметили, что законы о развитии ответственного ведения бизнеса приняты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульская областях, а также в Забайкальском крае.

https://ria.ru/20250528/zadacha-2019561738.html

https://ria.ru/20250523/oteli-2018730021.html

нижегородская область

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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)