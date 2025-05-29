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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес - РИА Новости, 29.05.2025
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Нижегородская область
 
17:27 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/lyudin-2019826272.html
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес - РИА Новости, 29.05.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес
Важно поддерживать нижегородский бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью, заявил председатель законодательного... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:27:00+03:00
2025-05-29T17:27:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Важно поддерживать нижегородский бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента в четверг приняли в первом чтении проект закона "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области", который направлен на поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, соблюдают экологические стандарты и реализуют социальные инициативы. Законопроект предусматривает создание реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности и предоставление им мер поддержки, включая налоговые льготы, приоритетное рассмотрение обращений, консультационную помощь и субсидии. "Важно поддерживать в Нижегородской области бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью. В новом законопроекте впервые даётся определение понятию ответственного ведения бизнеса. Это предполагает сохранение окружающей среды, установление дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализацию социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни населения региона", - заявил Люлин. Спикер нижегородского парламента подчеркнул, что "статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности подтверждает его надежность и говорит о том, что бизнес активно взаимодействует с государством, инвестирует в экономику региона, развивает кадровый потенциал, участвует в общественных социальных проектах". Как отметил председатель комитета законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, реализация законопроекта позволит укрепить доверие между бизнесом и властью, а также создать дополнительные стимулы для развития социально ориентированных предпринимательских инициатив. "Ответственное ведение бизнеса – это не только соблюдение законодательства, но и активное участие в жизни региона. Документ предлагает конкретные механизмы поощрения таких компаний, что в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций и повышению качества жизни в области", - сказал Норенков. Депутаты отметили, что законы о развитии ответственного ведения бизнеса приняты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульская областях, а также в Забайкальском крае.
https://ria.ru/20250528/zadacha-2019561738.html
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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал беречь ответственный бизнес

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Важно поддерживать нижегородский бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента в четверг приняли в первом чтении проект закона "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области", который направлен на поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, соблюдают экологические стандарты и реализуют социальные инициативы.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области, председатель Ассоциации представительных органов МСУ Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Законопроект предусматривает создание реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности и предоставление им мер поддержки, включая налоговые льготы, приоритетное рассмотрение обращений, консультационную помощь и субсидии.
"Важно поддерживать в Нижегородской области бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью. В новом законопроекте впервые даётся определение понятию ответственного ведения бизнеса. Это предполагает сохранение окружающей среды, установление дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализацию социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни населения региона", - заявил Люлин.
Спикер нижегородского парламента подчеркнул, что "статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности подтверждает его надежность и говорит о том, что бизнес активно взаимодействует с государством, инвестирует в экономику региона, развивает кадровый потенциал, участвует в общественных социальных проектах".
Как отметил председатель комитета законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, реализация законопроекта позволит укрепить доверие между бизнесом и властью, а также создать дополнительные стимулы для развития социально ориентированных предпринимательских инициатив.
"Ответственное ведение бизнеса – это не только соблюдение законодательства, но и активное участие в жизни региона. Документ предлагает конкретные механизмы поощрения таких компаний, что в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций и повышению качества жизни в области", - сказал Норенков.
Депутаты отметили, что законы о развитии ответственного ведения бизнеса приняты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульская областях, а также в Забайкальском крае.
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Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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