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В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек

В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек - РИА Новости, 29.05.2025

В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек

В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры перенесли через дорогу более 18 тысяч жаб и 3,6 тысячи лягушек, сообщил комитет по природопользованию, охране... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:13:00+03:00

2025-05-29T16:13:00+03:00

2025-05-29T17:35:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры перенесли через дорогу более 18 тысяч жаб и 3,6 тысячи лягушек, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. "По результатам волонтерской акции силами 326 волонтеров было перенесено в сторону озера Сестрорецкий Разлив и обратно в лес 22 320 амфибий, из них 18 712 жаб, 3608 лягушек", — говорится в сообщении. Акция "Дорогу амфибиям" проводилась в заказнике "Сестрорецкое болото" во время сезонной миграции — с 15 апреля до 20 мая. От волонтеров поступило более 700 заявок на участие. На территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон — жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, а затем снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, примерно в километре от музея "Шалаш Ленина" в Разливе. Трасса становится для них серьезным препятствием. Чтобы сохранить популяцию, на помощь земноводным ежегодно приходят волонтеры.На участке миграции вдоль дороги устанавливают ограждение из сетки длиной около километра и высотой примерно 0,5 метра. Мигрирующие жабы скапливаются у преграды, а волонтеры аккуратно переносят их через дорогу, обязательно надев нитяные перчатки. Если амфибий становится слишком много, волонтеры используют ведра. При этом они ведут учет особей.

https://ria.ru/20250318/anolis-2005721887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург