https://ria.ru/20250529/lyagushki-2019803674.html
В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек
В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек - РИА Новости, 29.05.2025
В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек
В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры перенесли через дорогу более 18 тысяч жаб и 3,6 тысячи лягушек, сообщил комитет по природопользованию, охране... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:13:00+03:00
2025-05-29T16:13:00+03:00
2025-05-29T17:35:00+03:00
хорошие новости
общество
городское хозяйство москвы
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019801788_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d6f21631c13c03eb63b7f12b6bb6b43e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры перенесли через дорогу более 18 тысяч жаб и 3,6 тысячи лягушек, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. "По результатам волонтерской акции силами 326 волонтеров было перенесено в сторону озера Сестрорецкий Разлив и обратно в лес 22 320 амфибий, из них 18 712 жаб, 3608 лягушек", — говорится в сообщении. Акция "Дорогу амфибиям" проводилась в заказнике "Сестрорецкое болото" во время сезонной миграции — с 15 апреля до 20 мая. От волонтеров поступило более 700 заявок на участие. На территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон — жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, а затем снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, примерно в километре от музея "Шалаш Ленина" в Разливе. Трасса становится для них серьезным препятствием. Чтобы сохранить популяцию, на помощь земноводным ежегодно приходят волонтеры.На участке миграции вдоль дороги устанавливают ограждение из сетки длиной около километра и высотой примерно 0,5 метра. Мигрирующие жабы скапливаются у преграды, а волонтеры аккуратно переносят их через дорогу, обязательно надев нитяные перчатки. Если амфибий становится слишком много, волонтеры используют ведра. При этом они ведут учет особей.
https://ria.ru/20250318/anolis-2005721887.html
https://ria.ru/20241108/chernobyl-1982720571.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019801788_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_96ca504a34b43ac2eb9e3cec82bfa2e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Санкт-Петербург
В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек
В Петербурге волонтеры помогли в период миграции 18,7 тыс жаб и 3,6 тыс лягушек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости.
В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры перенесли через дорогу более 18 тысяч жаб и 3,6 тысячи лягушек, сообщил комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
"По результатам волонтерской акции силами 326 волонтеров было перенесено в сторону озера Сестрорецкий Разлив и обратно в лес 22 320 амфибий, из них 18 712 жаб, 3608 лягушек", — говорится в сообщении.
Акция "Дорогу амфибиям" проводилась в заказнике "Сестрорецкое болото" во время сезонной миграции — с 15 апреля до 20 мая. От волонтеров поступило более 700 заявок на участие.
На территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон — жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, а затем снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, примерно в километре от музея "Шалаш Ленина" в Разливе. Трасса становится для них серьезным препятствием. Чтобы сохранить популяцию, на помощь земноводным ежегодно приходят волонтеры.
На участке миграции вдоль дороги устанавливают ограждение из сетки длиной около километра и высотой примерно 0,5 метра. Мигрирующие жабы скапливаются у преграды, а волонтеры аккуратно переносят их через дорогу, обязательно надев нитяные перчатки. Если амфибий становится слишком много, волонтеры используют ведра. При этом они ведут учет особей.