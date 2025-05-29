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Ликсутов: объявлены торги на строительство промпредприятия в рамках МаИП - РИА Новости, 29.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/liksutov-2019663086.html
Ликсутов: объявлены торги на строительство промпредприятия в рамках МаИП
Ликсутов: объявлены торги на строительство промпредприятия в рамках МаИП - РИА Новости, 29.05.2025
Ликсутов: объявлены торги на строительство промпредприятия в рамках МаИП
В столице объявили торги на строительство промышленного предприятия на участке площадью 0,9 гектара в районе Внуково в рамках Масштабного инвестиционного... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:13:00+03:00
2025-05-29T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
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МОСКВА,29 мая – РИА Новости. В столице объявили торги на строительство промышленного предприятия на участке площадью 0,9 гектара в районе Внуково в рамках Масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Опережающее развитие промышленной инфраструктуры позволяет Москве быстро адаптироваться к потребностям бизнеса, привлекать дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики и создавать высокооплачиваемые рабочие места. В рамках поручений Сергея Собянина земельные участки для строительства объектов промышленно-производственного назначения предоставляются на упрощенных условиях по результатам торгов. На текущий момент на торги выставлен земельный участок площадью 0,9 гектара на Войсковой улице в районе Внуково Новомосковского административного округа", - сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.На этом участке можно будет возвести предприятие легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Его общая площадь может составить примерно 7,2 тысячи "квадратов".Важное преимущество механизма торгов состоит в том, что земельный участок под строительство предприятия заранее подготовлен, определена максимальная площадь будущего предприятия, установлены нужные виды разрешенного использования земли.Как сообщил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, мегаполис прилагает усилия, чтобы ускорять процессы и минимизировать административные процедуры при реализации проектов создания промышленной инфраструктуры."Благодаря уже проработанному городом плану использования земли победитель торгов сможет в короткие сроки приступить к проектированию объекта. Арендная ставка в течение срока реализации проекта составит всего один рубль в год", – добавил Гарбузов.Ранее на территории Москвы уже прошли два аукциона на право заключения соглашений о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов на востоке и юго-востоке города.В настоящий момент в мегаполисе одобрено или реализуется примерно100 МаИП, по которым в разных частях Москвы создают промышленные предприятия и будет создано примерно 60 тысяч новых рабочих мест.
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анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва
Ликсутов: объявлены торги на строительство промпредприятия в рамках МаИП

Заммэра Ликсутов: объявлены торги на строительство промпредприятия в рамках МаИП

© Фото : Пресс-служба ДИПППромышленное предприятие
Промышленное предприятие - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Промышленное предприятие. Архивное фото
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МОСКВА,29 мая – РИА Новости. В столице объявили торги на строительство промышленного предприятия на участке площадью 0,9 гектара в районе Внуково в рамках Масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Опережающее развитие промышленной инфраструктуры позволяет Москве быстро адаптироваться к потребностям бизнеса, привлекать дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики и создавать высокооплачиваемые рабочие места. В рамках поручений Сергея Собянина земельные участки для строительства объектов промышленно-производственного назначения предоставляются на упрощенных условиях по результатам торгов. На текущий момент на торги выставлен земельный участок площадью 0,9 гектара на Войсковой улице в районе Внуково Новомосковского административного округа", - сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
На этом участке можно будет возвести предприятие легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности. Его общая площадь может составить примерно 7,2 тысячи "квадратов".
Важное преимущество механизма торгов состоит в том, что земельный участок под строительство предприятия заранее подготовлен, определена максимальная площадь будущего предприятия, установлены нужные виды разрешенного использования земли.
Как сообщил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, мегаполис прилагает усилия, чтобы ускорять процессы и минимизировать административные процедуры при реализации проектов создания промышленной инфраструктуры.
"Благодаря уже проработанному городом плану использования земли победитель торгов сможет в короткие сроки приступить к проектированию объекта. Арендная ставка в течение срока реализации проекта составит всего один рубль в год", – добавил Гарбузов.
Ранее на территории Москвы уже прошли два аукциона на право заключения соглашений о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов на востоке и юго-востоке города.
В настоящий момент в мегаполисе одобрено или реализуется примерно100 МаИП, по которым в разных частях Москвы создают промышленные предприятия и будет создано примерно 60 тысяч новых рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
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