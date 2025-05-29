https://ria.ru/20250529/lavrov-2019798696.html

Лавров: НАТО ищет предлоги для размещения своей инфраструктуры в Арктике

Лавров: НАТО ищет предлоги для размещения своей инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 29.05.2025

Лавров: НАТО ищет предлоги для размещения своей инфраструктуры в Арктике

На севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:00:00+03:00

2025-05-29T16:00:00+03:00

2025-05-29T16:00:00+03:00

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. На севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики, поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. Он отметил, что в южной части евразийского континента североатлантический альянс пытается найти новые точки входа в Афганистан после "бесславного бегства", которое случилось четыре года назад. "(НАТО – ред.) активно обхаживают наших друзей, союзников и стратегических партнеров Центральной Азии, стремясь и им навязать свою известную концепцию "выбирайте, с кем вы, с Россией или с нами", - добавил глава МИД РФ. Ранее в мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов. В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности.

https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html

https://ria.ru/20250520/arktika-2018003886.html

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арктика, россия, евразия, сергей лавров, дональд трамп, нато, в мире