Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине
Эрдоган: заявления Лаврова по урегулированию на Украине вселяют надежду на мир
© Getty Images / Anadolu/Ali OzcanПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© Getty Images / Anadolu/Ali Ozcan
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова по инициативам урегулирования конфликта на Украине, по его словам, эти заявления вселяют надежду на мир.
"Лавров (глава МИД РФ) сказал, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Таким образом, можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова. Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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