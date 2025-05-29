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Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019774215.html
Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине
Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине - РИА Новости, 29.05.2025
Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова по инициативам урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:32:00+03:00
2025-05-29T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
сергей лавров
владимир мединский
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова по инициативам урегулирования конфликта на Украине, по его словам, эти заявления вселяют надежду на мир. Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине. "Лавров (глава МИД РФ) сказал, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Таким образом, можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова. Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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в мире, россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине

Эрдоган: заявления Лаврова по урегулированию на Украине вселяют надежду на мир

© Getty Images / Anadolu/Ali OzcanПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Ali Ozcan
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова по инициативам урегулирования конфликта на Украине, по его словам, эти заявления вселяют надежду на мир.
Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
"Лавров (глава МИД РФ) сказал, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Таким образом, можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова. Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулСергей ЛавровВладимир МединскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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