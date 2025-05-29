https://ria.ru/20250529/lavrov-2019774215.html

Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине

Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине - РИА Новости, 29.05.2025

Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям Лаврова по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова по инициативам урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:32:00+03:00

2025-05-29T14:32:00+03:00

2025-05-29T14:32:00+03:00

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова по инициативам урегулирования конфликта на Украине, по его словам, эти заявления вселяют надежду на мир. Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине. "Лавров (глава МИД РФ) сказал, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Таким образом, можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова. Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган