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Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами - РИА Новости, 29.05.2025
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12:44 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019748516.html
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами - РИА Новости, 29.05.2025
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами
Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства, заявил министр... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:44:00+03:00
2025-05-29T12:44:00+03:00
россия
сергей лавров
в мире
единая россия
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы никогда не отказывались от диалога в том числе на региональном, муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства" - сказал Лавров, выступая на заседании Комиссии Генсовета партии "Единая Россия".
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россия, сергей лавров, в мире, единая россия
Россия, Сергей Лавров, В мире, Единая Россия
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами

Лавров: Россия никогда не отказывалась от диалога с недружественными странами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы никогда не отказывались от диалога в том числе на региональном, муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства" - сказал Лавров, выступая на заседании Комиссии Генсовета партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев высказался о примирении России с недружественными странами
8 мая, 18:35
 
РоссияСергей ЛавровВ миреЕдиная Россия
 
 
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