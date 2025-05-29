https://ria.ru/20250529/lavrov-2019748516.html
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами - РИА Новости, 29.05.2025
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами
Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства, заявил министр... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:44:00+03:00
2025-05-29T12:44:00+03:00
2025-05-29T12:44:00+03:00
россия
сергей лавров
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единая россия
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы никогда не отказывались от диалога в том числе на региональном, муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства" - сказал Лавров, выступая на заседании Комиссии Генсовета партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015842238.html
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россия, сергей лавров, в мире, единая россия
Россия, Сергей Лавров, В мире, Единая Россия
Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами
Лавров: Россия никогда не отказывалась от диалога с недружественными странами