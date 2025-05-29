https://ria.ru/20250529/lavrov-2019748516.html

Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами

Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами - РИА Новости, 29.05.2025

Лавров рассказал о диалоге с недружественными странами

Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства, заявил министр... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:44:00+03:00

2025-05-29T12:44:00+03:00

2025-05-29T12:44:00+03:00

россия

сергей лавров

в мире

единая россия

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы никогда не отказывались от диалога в том числе на региональном, муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства" - сказал Лавров, выступая на заседании Комиссии Генсовета партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015842238.html

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2025

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россия, сергей лавров, в мире, единая россия