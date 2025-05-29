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В четырех регионах Дальнего Востока откроются творческие кварталы - РИА Новости, 29.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
11:05 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kvartaly-2019728122.html
В четырех регионах Дальнего Востока откроются творческие кварталы
В четырех регионах Дальнего Востока откроются творческие кварталы - РИА Новости, 29.05.2025
В четырех регионах Дальнего Востока откроются творческие кварталы
Творческие кварталы по аналогии с якутским креативным кластером "Квартал Труда" откроются в четырех регионах Дальнего Востока, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:05:00+03:00
2025-05-29T11:05:00+03:00
республика саха (якутия)
дальний восток
россия
благовещенск
алексей чекунков
юрий трутнев
гитис
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Творческие кварталы по аналогии с якутским креативным кластером "Квартал Труда" откроются в четырех регионах Дальнего Востока, сообщил журналистам министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Наряду с многочисленными гостями в работе II международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике" участвуют заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев. По информации организаторов, деловая программа форума включает более 150 мероприятий. Перед слушателями выступят более 250 спикеров. "Креативные индустрии – важный сегмент экономики Дальнего Востока. Сегодня в этой сфере занято уже 9% работающих в регионе. Здесь формируется целая экосистема творческих индустрий, в которой таланты смогут раскрыться и получить признание как в России, так и за её пределами. Мастер-планами дальневосточных городов предусмотрено создание креативных пространств. Флагманом среди них стал "Квартал Труда", где и проходит сегодня наш форум. Скоро такие же творческие кварталы откроются в Благовещенске, Владивостоке, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Создаются новые музейные комплексы и театральные вузы. В Южно-Сахалинске уже открыт филиал Щукинского театрального института, а в этом году запускаем филиал ГИТИС в Благовещенске и ВГИК в Хабаровске. Одно могу сказать с уверенностью - творческий потенциал этой земли безграничен. И наша задача - дать дополнительный импульс его развитию", - отметил Чекунков. Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в первом на Дальнем Востоке креативном кластере "Квартал Труда".
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дальний восток, россия, благовещенск, алексей чекунков, юрий трутнев, гитис, вгик
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Россия, Благовещенск, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев, ГИТИС, ВГИК
В четырех регионах Дальнего Востока откроются творческие кварталы

Чекунков: творческие кварталы по аналогии с Якутией откроют в 4 регионах ДФО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунко
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунко. Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Творческие кварталы по аналогии с якутским креативным кластером "Квартал Труда" откроются в четырех регионах Дальнего Востока, сообщил журналистам министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Наряду с многочисленными гостями в работе II международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике" участвуют заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев.
По информации организаторов, деловая программа форума включает более 150 мероприятий. Перед слушателями выступят более 250 спикеров.
«
"Креативные индустрии – важный сегмент экономики Дальнего Востока. Сегодня в этой сфере занято уже 9% работающих в регионе. Здесь формируется целая экосистема творческих индустрий, в которой таланты смогут раскрыться и получить признание как в России, так и за её пределами. Мастер-планами дальневосточных городов предусмотрено создание креативных пространств. Флагманом среди них стал "Квартал Труда", где и проходит сегодня наш форум. Скоро такие же творческие кварталы откроются в Благовещенске, Владивостоке, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Создаются новые музейные комплексы и театральные вузы. В Южно-Сахалинске уже открыт филиал Щукинского театрального института, а в этом году запускаем филиал ГИТИС в Благовещенске и ВГИК в Хабаровске. Одно могу сказать с уверенностью - творческий потенциал этой земли безграничен. И наша задача - дать дополнительный импульс его развитию", - отметил Чекунков.
Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в первом на Дальнем Востоке креативном кластере "Квартал Труда".
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Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокРоссияБлаговещенскАлексей ЧекунковЮрий ТрутневГИТИСВГИК
 
 
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