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У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 29.05.2025
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02:50 29.05.2025 (обновлено: 03:20 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kurily-2019686127.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 29.05.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в четверг у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 29.05.2025
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тихий океан
итуруп
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в четверг у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Тихом океане 29 мая в 8.38 (0.38 мск). Его эпицентр располагался в 141 километре юго-восточнее острова Итуруп, очаг - на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан
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тихий океан, итуруп, елена семенова
Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Возле Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Антон ДенисовМыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в четверг у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Тихом океане 29 мая в 8.38 (0.38 мск). Его эпицентр располагался в 141 километре юго-восточнее острова Итуруп, очаг - на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
18 мая, 09:59
 
Тихий океанИтурупЕлена Семенова
 
 
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