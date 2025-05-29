https://ria.ru/20250529/kurily-2019686127.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 29.05.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в четверг у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:50:00+03:00

2025-05-29T02:50:00+03:00

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тихий океан

итуруп

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в четверг у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Тихом океане 29 мая в 8.38 (0.38 мск). Его эпицентр располагался в 141 километре юго-восточнее острова Итуруп, очаг - на глубине 59 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250518/zemletryasenie-2017661560.html

тихий океан

итуруп

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Дарья Буймова

тихий океан, итуруп, елена семенова