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ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета
ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета - РИА Новости, 29.05.2025
ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета
ВМС Республики Корея расследуют крушение патрульного самолета, судьба четырех человек на борту пока неизвестна, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:10:00+03:00
2025-05-29T09:10:00+03:00
2025-05-29T10:42:00+03:00
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. ВМС Республики Корея расследуют крушение патрульного самолета, судьба четырех человек на борту пока неизвестна, передает агентство Ренхап. В четверг СМИ сообщали, что самолет сил ВМС Южной Кореи потерпел крушение в горах в округе Намгу города Пхохан. По данным очевидца, с места крушения поднимался дым. На борту было четверо, их судьба пока неизвестна. "Примерно в 13.43 (7.43 мск) самолет, вылетевший с базы в Пхохане для проведения учебного полета, потерпел крушение неподалеку от базы по неустановленной причине... точные обстоятельства аварии и сведения о возможных потерпевших выясняются в ходе расследования", - заявили в ВМС, чьи слова приводит агентство.
https://ria.ru/20250522/samolet-2018547268.html
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южная корея, в мире
ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета
ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета с 4 людьми на борту