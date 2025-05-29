https://ria.ru/20250529/krushenie-2019711532.html

ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета

ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета - РИА Новости, 29.05.2025

ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета

ВМС Республики Корея расследуют крушение патрульного самолета, судьба четырех человек на борту пока неизвестна, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:10:00+03:00

2025-05-29T09:10:00+03:00

2025-05-29T10:42:00+03:00

южная корея

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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. ВМС Республики Корея расследуют крушение патрульного самолета, судьба четырех человек на борту пока неизвестна, передает агентство Ренхап. В четверг СМИ сообщали, что самолет сил ВМС Южной Кореи потерпел крушение в горах в округе Намгу города Пхохан. По данным очевидца, с места крушения поднимался дым. На борту было четверо, их судьба пока неизвестна. "Примерно в 13.43 (7.43 мск) самолет, вылетевший с базы в Пхохане для проведения учебного полета, потерпел крушение неподалеку от базы по неустановленной причине... точные обстоятельства аварии и сведения о возможных потерпевших выясняются в ходе расследования", - заявили в ВМС, чьи слова приводит агентство.

https://ria.ru/20250522/samolet-2018547268.html

южная корея

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