https://ria.ru/20250529/kreml-2019743300.html

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной - РИА Новости, 29.05.2025

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

В заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28 мая было четко сформулировано и изложено предложение России по продолжению переговорного процесса... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:22:00+03:00

2025-05-29T12:22:00+03:00

2025-05-29T12:40:00+03:00

россия

украина

стамбул

сергей лавров

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28 мая было четко сформулировано и изложено предложение России по продолжению переговорного процесса с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине."Вчера было заявление министра иностранных дел Лаврова, где все было абсолютно четко сформулировано, было изложено наше предложение по продолжению переговорного процесса", - сказал он журналистам на вопрос о том, как поступит российская сторона, если Украина сорвет запланированные переговоры в Стамбуле.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html

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россия, украина, стамбул, сергей лавров, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025