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В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы - РИА Новости, 29.05.2025
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12:19 29.05.2025 (обновлено: 12:20 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kreml-2019741734.html
В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы
В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы - РИА Новости, 29.05.2025
В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы
Российские власти усиленно работают над решением демографической проблемы в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:19:00+03:00
2025-05-29T12:20:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские власти усиленно работают над решением демографической проблемы в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент пообщается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". "Очень важная тема для нашей страны, учитывая все-таки демографические проблемы, которые присутствуют, которые пока нам не удается побороть, и над которыми все усиленно работают", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241220/peskov-1990383773.html
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы

Песков: власти усиленно работают над решением демографической проблемы в России

© Getty Images / emholkСемья едет на велосипедах
Семья едет на велосипедах - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / emholk
Семья едет на велосипедах. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские власти усиленно работают над решением демографической проблемы в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент пообщается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
"Очень важная тема для нашей страны, учитывая все-таки демографические проблемы, которые присутствуют, которые пока нам не удается побороть, и над которыми все усиленно работают", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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