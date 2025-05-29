https://ria.ru/20250529/kreml-2019741734.html

В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы

В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы - РИА Новости, 29.05.2025

В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы

Российские власти усиленно работают над решением демографической проблемы в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:19:00+03:00

2025-05-29T12:19:00+03:00

2025-05-29T12:20:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские власти усиленно работают над решением демографической проблемы в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент пообщается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". "Очень важная тема для нашей страны, учитывая все-таки демографические проблемы, которые присутствуют, которые пока нам не удается побороть, и над которыми все усиленно работают", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241220/peskov-1990383773.html

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин